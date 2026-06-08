Украинским пенсионерам за рубежом напомнили о важной процедуре: как не потерять выплаты

Украинские пенсионеры, проживающие за рубежом, должны проходить физическую идентификацию каждый год, даже если уже делали это в прошлом году. Чтобы беспрепятственно получать пенсию в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

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Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Физическая идентификация является обязательной процедурой для пенсионеров, которые временно или постоянно находятся за пределами Украины и получают украинскую пенсию.

Главная цель процедуры – подтвердить, что пенсионер жив и лично получает причитающиеся ему выплаты. Такой механизм используется для предотвращения мошенничества и неправомерного получения государственных средств третьими лицами.

Соответствующее требование закреплено в законодательстве Украины и распространяется на всех получателей пенсий, проживающих за рубежом. Многие пенсионеры ошибочно считают, что после прохождения идентификации в 2025 году повторно делать этого не нужно. На самом деле процедура имеет ежегодный характер.

Если пенсионер успешно прошел физическую идентификацию в 2025 году и выполнил все требования законодательства, он продолжает получать пенсию в течение 2026 года. Однако для того, чтобы выплаты поступали и в 2027 году, необходимо пройти новую физическую идентификацию до конца текущего года.

Ключевой датой для пенсионеров, находящихся за рубежом является 31 декабря 2026 года. Именно до этого дня нужно пройти физическую идентификацию, чтобы сохранить право на непрерывное получение пенсионных выплат в 2027 году. Украинское законодательство предусматривает, что пенсии гражданам, которые находятся за пределами страны, выплачиваются на текущие счета, открытые в украинских банках.

Однако такая выплата возможна только при условии регулярного подтверждения личности получателя через физическую идентификацию. В случае невыполнения этого требования могут возникнуть трудности с дальнейшим начислением средств. После начала полномасштабной войны миллионы украинцев выехали за границу, среди них – значительное количество пенсионеров.

Ежегодная идентификация позволяет государству актуализировать информацию о получателях пенсий и обеспечить адресное использование бюджетных средств. Кроме того, такая практика соответствует международным подходам к контролю социальных выплат лицам, проживающим за пределами государства.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине до 10 июня 2026 года продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности. Хотя дедлайн уже близко, работникам не грозят штрафы за неоцифрованную трудовую книжку. Однако отказ от внесения данных в реестр Пенсионного фонда может усложнить подтверждение стажа и оформление пенсии в будущем.

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