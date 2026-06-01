Обязательная оцифровка трудовых книжек до 10 июня: будут ли штрафовать украинцев

В Украине до 10 июня 2026 года продолжается переход на электронный учет трудовой деятельности. Хотя дедлайн уже близко, работникам не грозят штрафы за неоцифрованную трудовую книжку. Однако отказ от внесения данных в реестр Пенсионного фонда может усложнить подтверждение стажа и оформление пенсии в будущем.

Главный вопрос, который волнует работников накануне завершения переходного периода, – будут ли наказывать гривной за отсутствие электронного документа. Об отсутствии каких-либо штрафов рассказала представительница Уполномоченного Верховной Рады по защите прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Ольга Алтунина.

По ее словам, действующее законодательство не предусматривает никаких финансовых санкций для граждан. Дата 10 июня – это лишь ориентир, а не рубеж, после которого начнут накладывать штрафы или взимать платежи.

Поэтому, если человек не успеет подать документы до этого дня, его не будут наказывать. Однако специалисты советуют не медлить – особенно это касается людей с большим стажем, приобретенным до 2004 года.

Не штрафы: какие проблемы могут возникнуть после 10 июня

При оцифровке данные из бумажной трудовой книжки переносят в электронный реестр Пенсионного фонда Украины. Здесь есть несколько нюансов:

информация о стаже после 2004 года обычно уже есть в электронных базах;

работу же до 2004 года часто подтверждают только бумажные записи;

если этих сведений нет в реестре, при назначении пенсии могут назначить дополнительные проверки.

Поэтому отсутствие штрафов не повод игнорировать процесс. Чем быстрее документы появятся в системе, тем меньше хлопот будет при оформлении пенсионных выплат.

Как оцифровать трудовую книжку

Передать документы в Пенсионный фонд можно тремя способами:

через работодателя;

самостоятельно на веб-портале Пенсионного фонда Украины;

лично в сервисном центре ПФУ.

Вместе с трудовой стоит загрузить другие документы, подтверждающие работу или учебу: дипломы, военный билет, свидетельства или справки. Перед загрузкой файлов нужно убедиться, что:

фамилия, имя, отчество и даты указаны без ошибок;

все записи о принятии и увольнении четко видны;

сканированные копии качественные и разборчивые;

печати и подписи можно легко прочитать.

Что делать, если трудовая утеряна

Если книжка потерялась, повреждена или содержит ошибки, придется искать дополнительные документы В частности, Пенсионный фонд может учитывать:

справки с места работы;

выписки из приказов о приеме на работу и увольнении;

лицевые счета;

сведения о начислении заработной платы;

другие документы, подтверждающие факт трудовых отношений.

В случаях, когда предприятие уже ликвидировано, необходимые сведения часто приходится искать в государственных или отраслевых архивах. Это может потребовать дополнительного времени, особенно если речь идет о стаже, приобретенном несколько десятилетий назад.

Именно поэтому эксперты советуют упорядочить бумаги заранее, а не ждать выхода на пенсию. Поиски подтверждений в архивах или у бывших работодателей могут отнять много времени.

