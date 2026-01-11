Украинским беженцам готовят новые правила трудоустройства: польский бизнес бьет тревогу

В Польше готовят изменения к спецзакону о помощи украинцам, которые предусматривают поэтапную отмену части льгот и ограничение упрощенной процедуры трудоустройства только для лиц с временной защитой. Бизнес предупреждает, что новые правила могут усложнить легальную работу украинских беженцев и повысить риск нелегальной занятости.

Об этом пишет inPoland. 29 декабря 2025 года на сайте Центра правительственного законодательства был обнародован законопроект № UD345. Документ предусматривает поэтапную отмену отдельных положений специального закона о поддержке граждан Украины, принятого после начала полномасштабной войны.

Предложенные изменения существенно влияют на функционирование польского рынка труда, поскольку касаются почти миллиона украинцев, которые работают или ищут работу в Польше. В то же время представительские организации бизнеса не были привлечены к публичным консультациям, что уже вызвало волну критики.

Konfederacja Lewiatan – одна из крупнейших организаций работодателей в Польше заявила, что игнорирование позиции социальных партнеров противоречит базовым принципам социального диалога. Эксперт по вопросам занятости организации Надежда Винярская подчеркнула, что отсутствие бизнеса в законодательном процессе является серьезным нарушением надлежащей нормотворческой практики, особенно учитывая то, что речь идет о регулировании легальности трудоустройства иностранцев и стабильности рынка труда.

Одним из наиболее дискуссионных пунктов законопроекта является ограничение упрощенной процедуры поручения работы гражданам Украины. Согласно новым правилам, возможность трудоустройства по процедуре уведомления сохранится только для лиц, которые пользуются временной защитой.

Эксперты предостерегают, что такое решение может повлечь серьезные организационные трудности для компаний. Работодателям придется каждый раз проверять основания пребывания каждого иностранного работника, что значительно усложнит процесс легализации занятости и увеличит риск ошибок.

Отдельное беспокойство вызывает намерение правительства продлить остановку сроков в административных производствах в отношении иностранцев до 4 марта 2027 года. По словам Винярской, такая практика не упрощает администрирование, а фактически парализует рассмотрение дел.

Сейчас средний срок рассмотрения дел по легализации проживания в Польше превышает один год. Все это время правовой статус иностранцев остается неопределенным, что создает риски как для самих работников, так и для работодателей, которые могут неосознанно нарушать закон.

