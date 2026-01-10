В Германию приехали 320 тыс. украинцев призывного возраста: в правительстве ФРГ ответили, будут ли депортировать беженцев за уклонение от призыва

В Германии живут более 320 тысяч украинских мужчин призывного возраста. При этом депортировать их исключительно за уклонение от мобилизации в Украине не будут.

Об этом говорится в ответе правительства Германии на запрос "Альтернативы для Германии", отмечает DW. Так, по состоянию на 31 октября 2025 года в Германии проживало 328 363 гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет – в это число входят и те, кто приехал в страну до полномасштабной войны. Сколько из них подлежат военному призыву в Украине, в Берлине не знают.

Так, среди мужчин:

87 тыс. украинцев – от 18 до 24 лет,

168 тыс. – от 25 до 45 лет,

73 тыс. – от 46 до 60 лет.

На вопрос, есть ли правовые основания для депортации украинцев, которые уклоняются от призыва в Украине, Кабмин ФРГ ответил, что депортировать могут только тех, кто не имеет немецкого вида на жительство. Этот вопрос также может быть рассмотрен в суде в случае запроса властей Украины на основании заведенного там уголовного дела.

При этом, согласно Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года, экстрадиция не применяется к военным преступлениям, которые не являются уголовными преступлениями по общему праву. То есть только за уклонение от мобилизации депортировать не могут.

А в соответствии со статьей 7 немецкого Закона о международной взаимной помощи по уголовным делам экстрадиция без договорных оснований не допускается за деяние, которое заключается исключительно в нарушении воинского долга, указано в документе.

Дискуссия об украинцах, которые живут в Германии и подлежат военному призыву, обострилась после заявления Фридриха Мерца. Он сказал, что Владимир Зеленский должен гарантировать, чтобы молодые украинские мужчины "не выезжали в Германию, Польшу или Францию" и проходили службу на родине.

