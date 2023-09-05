Украинские пенсионеры пройдут жесткую проверку: хто в зоне риска и за что заберут выплату

В Украине проводят проверку (верификацию) тех пенсионеров, которые в течение шести месяцев не снимают пенсии. Примерно 1% пенсионеров (а это около 110 тыс. человек) ежегодно проходят жесткую проверку. При этом часть из них лишаться выплат.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Речь идет о подобных случаях:

стало известно, что были допущены ошибки при оформлении выплат пенсии , например опечатки в фамилии, имени, отчестве;

, например опечатки в фамилии, имени, отчестве; если пенсионер больше 6 месяцев не снимает средства с карты , на которую приходит пенсия;

, на которую приходит пенсия; если есть информация, что пенсионер долгое время находится за границей.

Когда Минфин обнаруживает любые несостыковки, он направляет эту информацию тому ведомству, которое назначило выплату, например Минсоцу или ПФУ. Затем Минсоц должен самостоятельно провести повторную проверку. Проверка касается и других случаев.

К примеру, Сиховский районный суд во Львове в июне взыскал 5068 грн пенсии, которая была незаконно выплачена украинцу. Местный житель получал пенсию в связи с инвалидностью, однако во время осмотра медико-социальной экспертной комиссией его признали здоровым. А несколькими месяцами ранее в Киеве Святошинский районный суд забрал у пенсионера выплату в размере 2540 грн. Платить такую пенсию должны только после увольнения (это касается исключительно пенсии по выслуге лет). Киевлянин уволился, получил пенсию, а затем снова устроился на работу.

Новые причины для отмены пенсий ужесточат и проверки. Банки будут обязаны передавать информацию о том, что пенсионеры не используют средства на своем счету. Кроме того, чиновникам Пенсионного фонда предстоит разбираться с теми пенсионерами, которые, например, решили экономить средства. Так, если пара пенсионеров жила на пенсию мужчины, а пенсию женщины оставляли нетронутой, уже через шесть месяцев все сэкономленные деньги по нормам нового законопроекта могут забрать. И для их возвращения придется доказать, что женщина в порядке и по собственному желанию не использовала заработанную пенсию.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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