Украинские 5 копеек продали за 8 тысяч: как выглядит дорогая монета

Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали 5 копеек 1992 года за 8 024 грн.

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Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано сразу 44 ставки – при этом первая составляла всего 1 грн. Т.е., в ходе аукциона монета подорожала более чем в 8 000 раз.

Согласно опубликованной информации, разновидность монеты – 1.1ААк. Что, собственно, и вызвало такой огромный интерес к ней, ведь эта разновидность – редкая.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – объясняют эксперты ресурса "Монеты-ягодки".

Сама же монета, вероятно, находилась в обращении. Об этом свидетельствуют заметные на выложенных фото:

следы от ударов;

царапины.

При этом ее реставрация не проводилась. О чем рассказал сам автор объявления. "Реставрация: не проводится", – говорится в описании лота.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк начал продавать новую памятную монету в 5 грн – по 163 грн за штуку. Она посвящена бронетранспортеру нового поколения "БТР-4Е "Буцефал".

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