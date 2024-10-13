Украинские 2 копейки продали за 105 тысяч: как выглядит дорогая старая монета
Украинцы могут дорого продать некоторые монеты. Дело в том, что ввиду своих особенностей те высоко ценятся коллекционерами – настолько, что они готовы платить за них тысячи гривен. К примеру, на аукционе продали украинскую монету 2 коп. за 105 001 грн.
Прошли торги на площадке Violity. В их процессе было сделано 44 ставки.
Почему коллекционеры "подрались" за старую монету
Согласно опубликованной информации, монета была выпущена в 1992 году. Что, собственно, и делает ее такой ценной – ведь, по словам экспертов ресурса "Монеты-ягодки", "2 копейки 1992 года никогда не были в обороте".
"Монета крайне редкая", – рассказал автор объявления.
Что известно о монете
О самой монете известно немного. По информации автора объявления:
- штамп монеты – АА;
- она отчеканена из алюминия;
- реставрации не подвергалась;
- имеет дефекты – царапины и потертости.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Национальный банк ввел в оборот новую памятную монету в 10 грн. Она посвящена Силам логистики Вооруженных сил Украины.
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