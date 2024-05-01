Украинка в интернете продала свои вещи: банк заблокировал ей карточку из-за переводов

В Украине Monobank заблокировал счет своей клиентки после того, как она получила перевод на 64 тыс. грн. Сын клиентки утверждает, что его мать заработала, продав свои вещи в интернете. Однако банк обратился с просьбой предоставить документы, подтверждающие эти операции.

Об этом сын клиентки написал на специализированном форуме "Минфин". "Заблокировали карту, просят какие-то подтверждения о доходах, чеки, документы и т. д. Еще и справку о зарплате с ее места работы просили вчера, сумма на карте всего лишь 64 000 грн, не миллион и даже не полмиллиона", – заявил он.

Отметим, что банк в своей деятельности использует риск-ориентированный подход. Если раньше свою карту женщина не использовала или получала на карту небольшую сумму ежемесячно (пенсию, субсидию и т. д), то пополнение на сумму в 64 тыс. грн может считаться нетипичной операцией.

Банк и по условиям договора, и по действующему закону имеет право для проверки происхождения средств и во избежание отмывания и легализации вправе просить у клиента предоставить объяснения и документы.

"Понимаем, что у вас были другие ожидания. Мы сами не любим лишнюю бюрократию, но по закону мы обязаны спросить документы, подтверждающие источники происхождения данных средств. На текущий момент вопрос в работе. Специалисты предоставят обратную связь клиенту, как будет новая информация", – ответили в банке.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине за последние несколько лет банковское золото подорожало больше, чем доллар или даже биткоин. Если бы украинец купил унцию золота до начала полномасштабной войны, в феврале 2022-го такое количество банковского металла к январю 2024-го подорожало бы на 24 884 грн.

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