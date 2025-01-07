Украинка отсудила у России полмиллиона гривен компенсации морального вреда: у ее дочери есть плохие воспоминания из-за войны

Славутицкий городской суд Киевской области удовлетворил иск переселенки из Донецкой области и обязал Россию заплатить 500 тысяч грн ее дочери. Истица в суде объяснила, что из-за полномасштабной военной агрессии России она была вынуждена переехать из пгт Донское, а до этого вместе с дочерью жила в условиях постоянных обстрелов.

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Об этом говорится в решении по делу №377/726/24. "В феврале 2022 года была оккупирована пгт Донское Волновахского района Донецкой области, где зарегистрированы и проживали истец и ее малолетняя дочь. Из-за опасности для жизни и здоровья в связи с действиями военных Российской Федерации, истец с малолетней дочерью выехали с оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию", – говорится в решении суда.

Женщина попросила взыскать с России в лице Министерства юстиции РФ в пользу своей малолетней дочери моральный ущерб в размере 500 000 грн. 13-летняя девочка с сентября 2024 года получает образование в 6-Б классе в Славутиче.

"В соответствии с психологической характеристикой, составленной 29.10.2024 детским психологом по результатам общения и проведения диагностического исследования с ребенком, родительский дом в пгт Донское Донецкой области Милана с семьей вынуждены были покинуть после месяца оккупации российскими войсками. Девочка вспоминает как чуть больше месяца прятались в "тамбуре" дома от воздушных тревог и взрывов. Практически жили в "коридоре", не хватало еды, продовольственных товаров, отсутствовало отопление и вода", – говорится в материалах дела.

Суд решил взыскать с государства Российскую Федерацию в пользу малолетней девочки на возмещение морального вреда 500 000 гривен. Следует отметить, что взыскать компенсацию сейчас будет невозможно. У России не осталось имущества на территории Украины, а выплачивать компенсации агрессор добровольно не будет.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечку газа) проводят раз в три-пять лет.

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