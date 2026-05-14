Украинка из-за войны и обстрелов отсудила у РФ 10 млн грн компенсации морального вреда

Жительница села Старые Петровцы Киевской области отсудила у РФ (в частности, ООО "Газпром", "Газпром Капитал") 10 млн грн компенсации морального вреда. Такую сумму женщина получит из-за того, что российские обстрелы разрушили дом ее семьи.

Видео дня

Соответствующее решение принял Вышгородский районный суд от 8 мая 2026 года по делу 363/3138/25. В исковом заявлении говорится о том, что дом истицы обстреливался дважды: 10 марта 2022 года и в июне 2023 года. Последний российский обстрел фактически разрушил дом.

"Истец считает, что в результате противоправных действий российской федерации ей причинен моральный ущерб в размере 60 млн грн, который подлежит возмещению в полном объеме", – говорится в материалах дела.

Как говорится в материалах дела, до начала полномасштабного вторжения истица проживала в Вышгородском районе вместе с сыном. Дом, который семья строила годами, сейчас непригоден для жизни.

Женщина пыталась восстановить жилье за свой счет, однако 16 июня 2023 года российская армия ударила по двору во второй раз. После повторного обстрела дом подвергся катастрофическим разрушениям: трещины в несущих стенах, повреждения мансарды и перекрытий сделали здание полностью непригодным для жизни. Факт разрушений подтвержден актами сельского совета и сведениями из Государственного реестра поврежденного имущества.

Кроме материального ущерба, истица отметила глубокие моральные страдания. Постоянное пребывание под обстрелами, укрытие в укрытиях и потеря результатов многолетнего труда привели к:

хронической тревожности и бессоннице;

паническим атакам;

ухудшению физического состояния.

Психологическая экспертиза подтвердила прямую причинно-следственную связь между агрессией РФ и тяжелым состоянием женщины. Изначально истица просила взыскать с РФ, а также компаний "Газпром" и его дочерних структур 60 млн грн. Однако суд эту сумму уменьшил.

Иск в части претензий к "Газпрому" и связанным юридическим лицам был удовлетворен лишь частично, поскольку основным ответчиком за акты вооруженной агрессии является государство-террорист.

"Взыскать с Российской Федерации за счет ее средств, имущества и активов в пользу истицы 10 млн грн в качестве компенсации за причиненный моральный ущерб", – говорится в материалах дела.

Отметим, реализовать такое решение украинского суда будет крайне сложно. У России не осталось активов на территории Украины, а арестовать имущество за рубежом будет крайне сложно.

Как ранее писал OBOZ.UA, Приднепровский районный суд Черкасс удовлетворил иск мужчины, который через суд лишил сына правом пользоваться жильем. Так, 29-летний сын еще в прошлом году сбежал за границу, однако он отказался менять место регистрации. А отец из-за того, что его трудоспособный сын зарегистрирован в жилье, не имел возможности оформить субсидию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!