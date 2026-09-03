Украинец потребовал от чиновников 2,5 млн грн за моральный ущерб из-за плотно завязанного пакета с гуманитаркой: решение принял Верховный Суд

Верховный Суд отказал украинцу, который требовал от главы поселка Высочанского 2,5 млн грн в качестве компенсации морального вреда. Истец сначала сам отказался от продуктов в качестве гуманитарной помощи, а затем не смог их получить, поскольку они закончились. В результате мужчина решил подать в суд на чиновников и потребовал огромную компенсацию.

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Соответствующее решение Верховный Суд вынес по делу № 635/1411/24. Так, еще в апреле 2022 года истец вместе со своей женой пришел в лицей, чтобы получить гуманитарную помощь – продукты. Однако мужчина отказался принимать товары, которые он не видит (пакет был завязан).

Истцу предложили получить продукты в пакете и расписаться, подтвердив, что он получил помощь. Однако мужчина захотел, чтобы женщина, выдававшая продукты, развязала пакет и показала его содержимое.

"Пакет он развязать не смог, поскольку узел был прочный. Он спросил у женщины, выдававшей помощь, о перечне содержимого пакета, на что она сообщила, что перечень отсутствует, и настойчиво стала требовать от него и его жены поставить подписи о получении пакетов и забрать их", — говорится в материалах дела.

Украинец отказался получать помощь, но через несколько дней вернулся и попросил предоставить ему гуманитарную помощь. Но к тому моменту она уже закончилась. Вместо этого ему предложили другую помощь, однако мужчина отказался и подал иск в суд.

Истец требовал компенсацию морального вреда в размере 2,5 млн грн. Сначала ему отказал Харьковский районный суд, затем истец обратился в апелляционный суд, где ему также отказали. После этого он обратился в Верховный Суд.

Но и Верховный Суд ему отказал. "Решение Харьковского районного суда Харьковской области от 4 декабря 2025 года и постановление Харьковского апелляционного суда от 19 мая 2026 года оставить без изменений", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZ.UA, Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Главного управления ГНС в Хмельницкой области и обязал ПриватБанк раскрыть информацию о движении средств на счетах клиента . Накануне налоговики пришли по месту регистрации украинца для проведения проверки, однако его там не нашли.

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