Украинец пополнил карту для покупки долларов: ПриватБанк за несколько часов до операции заблокировал ему все счета 

Клиент ПриватБанка пополнил свой счет для того, чтобы после снять средства в валюте. Однако за несколько часов до операции все счета клиента банк арестовал без объяснения причины.

Об этом клиент написал на специализированном форуме "Минфин". Клиент не указал, на какую сумму он пополнил свой счет в банке. Однако, после такой операции финансовое учреждение заблокировало ему счет. Отметим, каждый банк по закону обязан проводить финансовый мониторинг и в случае, если есть сомнения в том, что клиент проводит прозрачную операцию, заплатил налоги и легально заработал, счет должны заморозить.

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"За один-два часа до снятия наличных заблокировали все счета, карточки и приложение Приват24", – пожаловался клиент. При этом четких причин, по которым клиенту заблокировали счет, банк не сообщил. Конвертировать деньги в доллары и снять их в отделении банка так и не удалось.

Отметим, если клиент пополняет свой счет на крупную сумму, нужно быть готовым, что банк запросит документы, которые подтверждают источники дохода. Просто так пополнить счет на большую сумму в гривне, а после снять доллары, не удастся. Банк может воспринять такую операцию как попытку отмывания средств.

Финансовый мониторинг коснется украинцев в таких случаях:

если провести операцию на крупную сумму (400 тыс. грн – обязательный контроль, если сумма меньше, то контроль будет выборочным);

если клиент проводит несвойственную операцию (при зарплате в 15 тыс. грн, например, пополняет карту на 200 тыс. грн);

если клиент дробит операции (каждый день пополняет либо снимает со счета определенные суммы);

крупные операции с наличкой;

операции со счетами чиновников, депутатов (политически важные лица).

Как ранее писал OBOZREVATEL, ПриватБанк имеет право снять со счета своего клиента до 50% от заработка. Это касается тех случаев, когда украинец взял кредит в банке и вовремя его не погасил.

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