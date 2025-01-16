Украинец подделал свидетельство об инвалидности, чтобы уехать за границу: какой штраф ему теперь придется заплатить

Мостиский районный судья Львовской области оштрафовал мужчину, который подделал удостоверение личности по инвалидности и вместе с фальшивым документом пытался пересечь границу. За подделку документа и использование фальшивки придется заплатить 13600 грн штрафа.

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Об этом говорится в материалах дела 448/2283/24 . Решение было принято в декабре 2024-го. "Удостоверение" у мужчины забрали, однако меру пресечения применять не стали.

Осужденный в начале июля 2024 года (точная дата и время досудебным расследованием не установлен) подделал удостоверение лица, получающего государственную социальную помощь в связи с инвалидностью 2 группы. На фальшивый документ он проставил печать с надписью "Управление социальной защиты населения Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Северодонецкого района Луганской области, идентификационный код. 24179564", отметил свои анкетные данные.

А уже 15 июля 2024 года, в 20:20, он взял фальшивый документ и пользуясь тем, что лица с инвалидностью имеют право на выезд за границу, попытался пересечь границу в пункте пропуска "Мостиска" Львовской области. Но инспектор нашел фальшивку.

За подделку документа согласно ч.1 ст.358 УК Украины предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 13600 грн. Также он должен заплатить еще 850 грн за использование фальшивого документа (ч.4 ст.358 УК Украины). Однако суд постановил:

"На основании ч.1 ст.70 УК Украины путем поглощения менее строгого наказания более строгим определить ОСОБА_3 окончательное наказание по совокупности уголовных правонарушений в виде штрафа в размере 800 (восьмисот) необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 13600 (тринадцать тысяч шесть) гривен. Вещественное доказательство, а именно: удостоверение личности с инвалидностью серии НОМЕР_1 от 07.12.2021 года, выданное Управлением социальной защиты населения Северодонецкой городской военно-гражданской администрации на учредительные данные – оставить при материалах уголовного производства", – говорится в материалах дела.

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