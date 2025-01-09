Украинцам готовят скидку на штраф от ТЦК: нардепы одобрили законопроект

В Украине одобрили законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК (территориальный центр комплектования) для уклонян, поскольку 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные. Предлагаемые изменения должны упростить процедуры и стимулировать исполнение обязанности.

Видео дня

Об одобрении в первом чтении законопроекта №12093 сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Решение поддержал 231 депутат. Законопроект предлагает новый механизм уплаты штрафов для призывников, военнообязанных и резервистов, нарушивших требования военного учета.

Основная суть инициативы – предоставить возможность гражданам, не уточнившим свои персональные данные в определенный законом срок, уплатить штраф с 50-процентной скидкой при условии добровольного признания нарушения и внесения соответствующей суммы через Электронный кабинет военнообязанного. По данным Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, в течение 2024 года более 6 миллионов военнообязанных граждан не уточнили свои персональные данные, как того требует действующее законодательство о мобилизации.

Среди информации, которую необходимо было обновить, указываются мобильные телефонные номера, электронная почта и актуальный адрес проживания. Неуточнение данных в срок 60 дней без уважительных причин является административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Однако депутаты отмечают, что столь высокий размер штрафа является сдерживающим фактором для добровольного исполнения долга. "Важно, чтобы граждане могли исправить ситуацию, не опасаясь чрезмерных финансовых санкций", – говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Как будет работать механизм уплаты штрафа со скидкой

Предлагается ввести новые статьи в Кодексе Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - 279-9 и 300-3. Согласно этим статьям, лицо, нарушившее правила военного учета, будет иметь возможность самостоятельно подать заявление в ТЦК и СП о факте совершения правонарушения и дать согласие на рассмотрение дела без его присутствия. После этого гражданин сможет уплатить 50% от минимального размера штрафа, что составляет 8500 гривен.

Процедура рассмотрения дела и уплаты штрафа будет осуществляться через специально созданный Электронный кабинет военнообязанного, входящего в систему "Резерв+". Это значительно упростит процесс, позволит избежать бюрократических проволочек и уменьшит нагрузку на территориальные центры комплектования (ТЦК).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что уточнение персональных данных станет обязательным условием для использования функции экономического бронирования, позволяющей предприятиям хранить своих ключевых работников от мобилизации. Кроме того, в перспективе планируется расширить функционал Электронного кабинета, добавив возможность подачи заявлений на получение отсрочки от призыва, доступ к личным данным и автоматическое информирование об изменениях в законодательстве.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пребывание гражданина Украины за границей несколько усложняет выполнение установленных законодательством правил военного учета. Однако они одинаковы для всех военнообязанных и соответственно за нарушение обязанностей украинцев могут оштрафовать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!