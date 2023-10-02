Украинец подал иск против prom.ua на полмиллиона из-за спама: суд принял решение

Малиновский районный суд Одессы рассмотрел иск местного жителя к компании "УАПРОМ" (prom.ua) на сумму в 500 тыс. грн. Также истец требовал отменить рассылку писем от компании.

Как говорится в решении суда по делу 521/1372/23, житель Одессы получал письма от prom.ua на свою электронную почту, которые, как он утверждает, его не касается. Он обратился в службу поддержки, однако там ему не помогли. Тогда он подал в суд с требованиями:

признать незаконной бездеятельность "УАПРОМ";

обязать компанию отменить рассылку электронных писем на почту истца;

обязать prom.ua не разглашать личные данные истца;

обязать prom.ua выплатить 500 тыс. грн морального ущерба.

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В "УАПРОМ" отметили, что любой пользователь в любой момент может отменить рассылку писем. И для этого не нужно подавать в суд. Для этого можно отозвать разрешение на обработку персональных данных в личном кабинете на сайте маркетплейса. Кроме того, при желании можно написать обращение на электронную почту или на адрес "УАПРОМ".

Однако истец вместо того, чтобы отозвать разрешение самостоятельно, принял решение судиться. Суд принял решение полностью отказать в исковых требованиях.

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