Украине приходится конкурировать с Польшей за работников: при каких условиях беженцы вернутся на рынок труда

В Польше работают более 850 тысяч украинцев, которые составляют около 5% рабочей силы страны и задействованы в ключевых отраслях экономики. В то же время Польша до конца 2025 года потребует еще около 2,5 млн работников, тогда как Украина конкурирует за тех же специалистов для собственного восстановления.

Об этом сообщает ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Александра Бетлий. Трудовая миграция из Украины в Польшу существует уже много лет, но до полномасштабной войны она в основном носила временный характер.

Сегодня в Польше работают более 850 тысяч украинцев, которые составляют около 5% всей рабочей силы страны. Отмечается, что это уже не вспомогательный, а системный элемент польской экономики. Украинцы создают добавленную стоимость, закрывают кадровые пробелы и поддерживают целые отрасли, которые без мигрантов не смогли бы стабильно функционировать.

По словам эксперта, изменился и характер занятости. Если раньше украинцев часто воспринимали как дешевую рабочую силу, то сегодня они становятся стратегическим ресурсом в критически важных сферах – строительстве, логистике, перерабатывающей промышленности, медицине, уходе за пожилыми людьми.

Многие украинцы больше не ориентируются на временные заработки. Они инвестируют в изучение языка, повышение квалификации, получают новые профессии, покупают жилье, открывают собственное дело. По данным польских реестров, украинцы уже зарегистрировали около 150 тысяч ФЛП и тысячи компаний, фактически став полноценными участниками экономической жизни Польши.

На этом фоне обостряется объективный конфликт интересов. Украина остро нуждается в возвращении своих граждан для послевоенного восстановления, тогда как Польша заинтересована в сохранении квалифицированной рабочей силы и молодежи. Ситуацию осложняет демографический кризис в Польше, ведь до конца 2025 года страна будет нуждаться в около 2,5 млн дополнительных работников. Те же специалисты – строители, инженеры, медики, технические специалисты критически необходимы и Украине.

Эксперт отмечает, что существует еще одна проблема – устаревшее правовое регулирование. Межгосударственное соглашение о взаимном трудоустройстве между Украиной и Польшей было заключено еще в 1995 году и не учитывает ни условий полномасштабной войны, ни статуса временной защиты, ни перспектив членства Украины в ЕС.

Кроме того, значительная часть украинцев в Польше работает не по специальности. Сложные процедуры нострификации дипломов и языковой барьер вынуждают людей с высшим образованием занимать низкоквалифицированные должности.

Бетлий подчеркивает, что ключевой вывод для Украины – возвращение граждан не может быть принудительным. Оно возможно лишь при условии гарантий безопасности, доступа к качественной медицине, образованию, жилью и прогнозируемых правил для бизнеса.

