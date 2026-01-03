В Германии планируют ужесточить правила для украинских беженцев: хотят, чтобы мужчины обороняли родную страну от России

Христианско-социальный союз (ХСС), младший партнер Христианско-демократического союза канцлера Германии Фридриха Мерца, подготовил резолюцию с требованием ужесточить правила для беженцев. В частности, политики будут призывать, чтобы украинские мужчины сделали свой вклад в оборону Украины.

ХСС призывает к дальнейшему ужесточению миграционной политики в Германии. В своем проекте резолюции для предстоящего закрытого заседания парламентской группы ХСС в Бундестаге члены парламента требуют, среди прочего, быстрого возвращения большинства сирийских беженцев в страну их происхождения, как сообщает Münchner Merkur.

В текущем проекте ХСС также требует более жесткой позиции в отношении еще большей группы украинских беженцев. "Мы будем настаивать на том, чтобы, в частности, трудоспособные украинские мужчины внесли свой вклад в оборону своей страны", – цитирует Merkur документ ХСС.

Еще одно требование от ХСС: "Мы требуем, чтобы все искатели убежища, независимо от страны их происхождения, использовали свои активы для покрытия расходов на пребывание в Германии". Это касается по крайней мере украинцев, которые въехали в страну с апреля 2025 года и на которых распространяется действие Закона о помощи искателям убежища.

Усилят условия также и в Польше

В Польше с 4 марта 2026-го для украинских беженцев перестанут действовать особые правила. Закон, который предоставляет украинцам особые права, перестанет действовать.

Марцин Пшидач из Канцелярии польского президента заявил: "Когда масштаб превышает возможности инкультурации, то начинаются проблемы. Мы не хотим таких проблем в Польше. Думаю, мы уже на грани – больше принимать не можем". В то же время президент страны Кароль Навроцкий уже сообщил, что в последний раз подписал закон о поддержке украинских беженцев.

Срок действия этого закона – 4 марта 2026-го. Это даже меньше, чем рекомендует ЕС. Однако политика Польши меняется. С одной стороны, польские власти заинтересованы в том, чтобы в стране даже после завершения войны остались те, кто работает и вносит свой вклад в развитие польской экономики (и на самом деле уплаченные украинцами налоги уже компенсировали всю выплаченную беженцам помощь). С другой – Польша стремится, чтобы украинцы ассимилировались и не были бременем для государственного бюджета. И, кажется, такая государственная политика – общая для ряда европейских стран.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Нидерландах гуманный прием украинских беженцев находится под угрозой из-за переполненных центров и неудовлетворительных условий проживания. После 2027 года государство прекратит гарантировать жилье и базовую поддержку, переложив ответственность на самих украинцев.

