Украина продаст квадроциклы и багги Медведчука: появились детали

Украина снова выставит на продажу имущество коллаборанта Виктора Медведчука. В этот раз продадут его квадрациклы и багги.

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Об этом сообщили в Агентстве по розыску и менеджменту активов (АРМА). В мае уже состоялся открытый конкурсный отбор юридического лица, которое реализует такие транспортные средства:

два квадроцикла марки Bombardier;

багги марки Traxter.

Продажа состоится на площадке Прозорро.Продажі после оценки активов. Торги организует ЧП "Тендер Онлайн", которое по решению конкурсной Комиссии стало победителем конкурса.

Также Нацагентство запустило процесс реализации компьютерной техники и лесоматериалов. Также АРМА продает ресурсы:

около 1 тыс. тонн кукурузы;

свыше 2 тыс. тонн пшеницы;

свыше 100 тонн продукции, предназначенной для защиты растений;

почти 27 тыс. тонн железной руды;

44 тыс. тонн калия хлористого.

В течение 5 месяцев 2024 года Агентство обеспечило поступления в госбюджет 103,641 млн гривен от реализации арестованных активов, в том числе уплаченные таможенные платежи на сумму свыше 15,4 млн грн.

Это уже не в первый раз, когда Украина продает арестованное имущество Медведчука. К примеру, яхта предателя Royal Romance стала первым активом, арестованным за границей, но проданным на украинском государственном аукционе.

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Эта 5-палубная яхта протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. На судне, среди прочего, есть лифт и 12-метровый бассейн, переходящий в водопад. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей и 22 члена экипажа.

Медведчук, по данным правоохранителей, владеет судном через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его супругой Оксаной Марченко. Первоначально Royal Romance была конфискована хорватскими властями.

Также OBOZ.UA сообщал о продаже другого имущества Медведчука – элитного автомобиля Maybach и 20 коллекционных часов. Среди них – модели с портретом его жены Медведчука Оксаной Марченко и с изображением Кремля

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