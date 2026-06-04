"Украина нуждается в мужчинах призывного возраста": еще одна страна ЕС призвала ввести ограничения для беженцев

В Европейском Союзе все громче звучат призывы пересмотреть миграционную политику в отношении беженцев из Украины. В частности в правительстве Австрии призвали прекратить автоматически предоставлять статус временной защиты украинцам мобилизационного возраста.

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Как сообщает Welt, такое заявление главы МВД Австрии Герхарда Карнера прозвучало накануне встречи министров внутренних дел ЕС. 4 июня в Люксембурге они могут впервые обсудить, возможность того, чтобы украинцы в возрасте от 23 до 60 лет с марта следующего года больше не получали такой статус автоматически.

"С марта 2027 года для украинских мужчин больше не должно быть автоматического статуса защиты. Украина нуждается в мужчинах призывного возраста", – заявил Карнер.

Он уверен, что это помогло бы не только Австрии, но и Украине, поскольку мужчины могут не только стать в ряды армии, но и способствовать экономическому восстановлению страны. Австрийский министр призывает "действовать быстро", чтобы было время разработать все необходимые изменения, а те, кого они затронут, имели правовую определенность.

Пока окончательное решение по этому поводу не приняли, но предварительные обсуждения между странами ЕС уже показали, что многочисленные правительства поддерживают эту идею. Рабочие группы в Брюсселе уже рассматривают, как ввести изменения наименее бюрократическим способом, среди предложенных идей – рассматривать выездной штамп как достаточную причину для определения легальности выезда мужа из Украины.

Что предшествовало

Ранее в Euractiv, ссылаясь на собственные дипломатические источники, сообщили, что в ЕС обсуждают возможное сужение программы временной защиты для украинцев. В частности рассматриваются несколько сценариев дальнейшей судьбы программы.

В одном из рабочих документов Совета ЕС упоминается возможность исключения мужчин призывного возраста из будущих программ защиты. Также отдельно обсуждается вопрос о лицах, которые покинули Украину с нарушением действующих правил выезда.

На данном этапе ограничения предлагают применять только к новым заявителям, которые будут обращаться за временной защитой после принятия соответствующих изменений. То есть пока речь не идет об автоматическом лишении статуса украинцев, которые уже легально находятся в странах Евросоюза и пользуются действующим механизмом защиты.

Впрочем, это лишь один из возможных вариантов, который находится на стадии обсуждения. Ни одно решение пока не приняли окончательно.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Еврокомиссии не подтвердили информацию о пересмотре принципов схемы временной защиты граждан Украины в ЕС. Ранее медиа сообщили, что в результате следующего продления действия механизма украинские мужчины призывного возраста могут потерять этот статус.

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