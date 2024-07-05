Уклонистам покажут их штрафы от ТЦК: как проверить задолженность

Украинцы могут самостоятельно узнать о штрафах за уклонение от мобилизации и открытые исполнительные производства об их принудительном взыскании. Эта информация предоставляется в Автоматизированной системе исполнительного производства (АССП) Министерства юстиции.

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Чтобы проверить, были ли открыты исполнительные производства, не нужно посещать органы государственной исполнительной службы. Как пояснили в Минюсте, для этого нужно ввести личные данные в АСВП – эта информация предоставляется свободно и бесплатно.

"Автоматизированная система исполнительного производства - это компьютерная программа, которая обеспечивает сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, формирование Единого реестра должников и защиту от несанкционированного доступа", - пояснили в Минюсте.

Доступ к системе предоставляется по индивидуальному идентификатору доступа. Предоставив его, нужно также ввести следующие параметры

фамилия Имя Отчество;

число, месяц, год рождения должника – физического лица и фамилия, имя, отчество (при его наличии) взыскателя – физического лица;

наименование, идентификационный код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для юридического лица – должника и взыскателя;

номер исполнительного производства.

Штрафы за уклонение от мобилизации

После начала полномасштабной злости РФ. в Украине ужесточили ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета предусмотрена статьями 210 и 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях ( КУоАП ). Соответствующее решение вступило в силу 19 мая 2024 года.

Предполагается, что размеры штрафов во время военного положения выше, чем в мирное время. Так, штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП) установлен на следующих уровнях:

в мирное время – от 3400 до 5100 грн.;

в особый период (в том числе во время военного положения) – от 17 000 до 25 500 грн.

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП) различен для физлиц и юрлиц. Для рядовых граждан:

от 5100 до 8500 грн.;

в особый период (включая военное положение) – от 17000 до 25500 грн.

Для юридических и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций штрафы выше. Да:

в мирное время – от 17000 до 34000 грн.;

в особый период (в частности, во время военного положения) – от 34 000 до 59 500 грн.

Кроме того, следует учитывать, что ТЦК теперь может выписывать штрафы по ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать штраф можно только в судебном порядке.

Также OBOZ.UA, во время военного положения в Украине также запрещен выезд за границу для мужчин от 18 до 60 лет, и за попытку незаконного пересечения границы предусмотрена административная и уголовная ответственность. За нарушение закона можно получить штраф до 8 500 грн или административный арест сроком до 15 суток, а также лишение свободы от 2 до 5 лет за подделку документов или уклонение от мобилизации.

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