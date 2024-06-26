У украинцев все чаще отбирают недвижимость по поддельным документам: лишь каждое четвертое дело доходит до суда

В этом году рейдеры стали гораздо чаще отбирать имущество у украинцев. Но силовые методы практически отошли в прошлое – теперь это, в основном, происходит путем подделки документов на право собственности. Однако в суд попадает лише каждое 4-5 дело.

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Согласно данным платформы Опендатабот, за 5 месяцев 2024 года Офис прокурора зарегистрировал 188 уголовных производств о рейдерстве. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году (147).

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину резко уменьшилась статистика рейдерства, но с тех пор она постоянно растет. Но до довоенных показателей все еще слишком далеко:

2021 год – 597 (223 поступило в суд);

2022 год – 131 (21 поступило в суд);

2023 год – 363 (61 поступило в суд).

Чаще дела по рейдерству открывают по статье о подделке документов (ст. 205-1 УКУ) – это 138, или 73% от всех дел в этом году. Также распространены схемы с противодействием законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) и противоправным завладением имущества предприятия (ст. 206-2 УКУ). По таким статьям было открыто 29 и 21 уголовное производство соответственно.

Следует отметить, что в 2024 году в суд поступило только 41 дело о рейдерстве. Ни одна из них не связана с противодействием хозяйственной деятельности и противоправным завладением имущества.

Также по данным Офиса генпротиводействия рейдерству, в Украине растет количество жалоб по рейдерским действиям также. 1255 жалоб поступило за 5 месяцев текущего года. К сравнению, за весь прошлый год таких жалоб было 1905.

Ранее OBOZ.UA сообщал и о росте случаев мошенничества в Украине. За первые пять месяцев года было открыто более 38 тысяч дел по мошенничеству – это в 1,6 раза больше, чем за весь 2021 год. Самыми популярными методами обмана остаются социальная инженерия и фишинг.

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