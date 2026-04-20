У украинцев с детьми в Польше осталось 10 дней: кого лишат выплат с 1 мая
С 1 февраля в Управлении социального страхования Польши (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, или ZUS) продолжается прием заявлений на выплаты по программе "Семья 800+" на новый льготный период. Чтобы бесперебойно получать выплаты в размере 800 злотых на ребенка, нужно подать документы до 30 апреля.
Как сообщили в ZUS, податься могут не только граждане Польши, но и иностранцы, в частности украинцы, прибывшие после 24 февраля 2022 года. Для украинских беженцев действует дополнительное условие – ребенок должен учиться в польской школе.
Условия программы
Программа предусматривает выплату 800 злотых ежемесячно на каждого ребенка – независимо от доходов семьи. Сейчас идет прием заявок на очередной период выплаты помощи – те украинцы, кто уже получает помощь, при условии подачи заявки до 30 апреля, сможет непрерывно получать выплаты с 1 июня 2025 года до 31 мая 2026-го.
Если не уложиться в определенные сроки, будут ждать перебои с начислениями. Сроки зависят от даты подачи заявки:
- до 31 мая – выплаты начнутся с июля (с компенсацией за июнь);
- до 30 июня – выплаты начнутся с августа (также с компенсацией за июнь).
- после 30 июня – деньги будут начислять только с месяца подачи.
Как подать заявку
Подача доступна только онлайн:
- через платформу электронных услуг PUE ZUS;
- через мобильное приложение mZUS;
- через портал Emp@tia (при наличии PESEL UKR);
- через интернет-банкинг (если банк поддерживает эту функцию и есть PESEL UKR).
Условия для иностранцев
Иностранцы, которые легально находятся в Польше и имеют доступ к рынку труда, в том числе и граждане Украины также могут получать выплаты. Для этого нужно приложить к заявке документ, подтверждающий:
- законное пребывание;
- право на работу;
- ребенок должен учиться в польской школе.
Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше утвердили новый порядок подачи заявлений на легализацию работы и пребывания иностранных граждан и, в частности, украинских беженцев. Через 10 дней, то есть с 27 апреля, подать документы можно будет только в электронном формате через новый Модуль управления делами (Moduł Obsługi Spraw, или ).
