У украинцев могут законно отчислять до 50% зарплаты: кого это касается

В Украине работодатели могут законно удерживать из зарплаты работников до 20%, а в отдельных случаях до 50%, в частности для возврата авансов, компенсации переплат или возмещения убытков предприятию. В то же время даже при нескольких отчислениях работнику должны оставить как минимум половину заработка.

Об этом рассказали в Управлении инспекционной деятельности в Кировоградской области. Согласно статье 127 КЗоТ, работодатель может делать отчисления из заработной платы работника.

Отмечается, что это делается для покрытия его задолженности перед предприятием, учреждением или организацией. Речь идет о следующих случаях:

возврат аванса , который был выдан в счет будущей заработной платы;

, который был выдан в счет будущей заработной платы; возврат излишне выплаченных средств , если произошла счетная или бухгалтерская ошибка;

, если произошла счетная или бухгалтерская ошибка; погашение неиспользованного или не возвращенного вовремя аванса , выданного на служебную командировку или перевод;

, выданного на служебную командировку или перевод; расходы на хозяйственные нужды , если работник соглашается с основаниями и суммой отчисления;

, если работник соглашается с основаниями и суммой отчисления; возмещение ущ ерба, если работник нанес ущерб предприятию;

ерба, если работник нанес ущерб предприятию; отчисления за неотработанные дни отпуска, если работник увольняется раньше, чем завершил рабочий год, за который уже получил отпускные.

Во всех этих ситуациях работодатель имеет право издать соответствующий приказ или распоряжение. Закон устанавливает четкий срок, когда работодатель может принять решение об отчислении. Отмечается, что это нужно сделать не позднее одного месяца:

со дня, когда истек срок возврата аванса;

с момента выявления переплаты;

со дня, когда возникла другая задолженность работника.

Если этот срок пропущен, удержать деньги без других юридических оснований будет сложнее. В большинстве случаев из зарплаты могут удерживать не более 20% от суммы, которая причитается работнику к выплате.

Однако закон предусматривает и исключения, когда допустимо удержание до 50% зарплаты. Это возможно, если такая норма прямо предусмотрена законодательством, есть несколько исполнительных документов и речь идет об отдельных категориях обязательств, предусмотренных законом.

При этом даже в таких случаях работнику обязательно должны оставить не менее 50% его заработка. Закон также защищает отдельные виды выплат от любых отчислений. Запрещено удерживать средства с:

выходного пособия;

компенсационных выплат;

других специальных социальных выплат, предусмотренных законодательством.

Средства должны быть выплачены работнику в полном объеме. Юристы советуют внимательно проверять расчетные листы и приказы работодателя. Если работник не согласен с основаниями или суммой отчисления, он имеет право обжаловать это решение.

Работодатель не может произвольно забирать часть зарплаты – каждое удержание должно иметь законное обоснование, документальное подтверждение и соответствовать установленным лимитам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине за год средняя зарплата выросла на 18% до 29 500 грн. Самый высокий темп прироста продемонстрировала позиция маркировщика (+85%). Это объясняется автоматизацией складской логистики и критической потребностью в персонале для обработки товарных потоков.

