У украинских переселенцев с августа начнут забирать выплаты: названо условие

В Украине с 1 августа переселенцам, которые от 45 дней находятся за границей без веских причин, отменят выплату. Они перестанут считаться внутренне перемещенным лицом.

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Об этом в эфире телемарафона сообщила первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак, передает Укринформ. "Если человек... по состоянию на 15 июля минимум в течение 30 дней без серьезных оснований находится за границей и до момента назначения помощи на 1 августа не вернулся в Украину, то есть он более 45 дней совокупно находится за границей, то тогда он выбрал не внутреннее, а внешнее перемещение. А помощь направляется на внутренне перемещенных лиц", - пояснила Марчак.

Чтобы находиться за границей и оставаться переселенцем, получать выплату, нужно предоставить подтверждение о лечении, стажировке, командировке. "Но если в государственных реестрах ошибочная информация, или человек или семья уже вернулись из-за границы, так человек может уточнить информацию в органах социальной защиты, и такие выплаты продолжатся", - сказала замминистра.

В 2023 году на выплаты внутренне перемещенным лицам направлено 57 млрд грн, ежемесячно выплачивается 6,2 млрд грн. Взрослые трудоспособные лица получают 2 тыс. грн ежемесячно, дети и лица с инвалидностью – 3 тыс. грн. Как сообщалось, по данным Минреинтеграции, в Украине насчитывается около 7 млн внутренне перемещенных лиц.

Отметим, украинцы, которые вынужденно выехали с оккупированных территорий, имеют право на ежемесячные выплаты от государства. Деньги будут платить до тех пор, пока территории не освободят от российских оккупационных войск. Для этого необходимо зарегистрироваться в Центре предоставления административных услуг в качестве переселенцев.

Каждый взрослый переселенец ежемесячно может получать 2 тыс. грн. На каждого ребенка выделяют 3 тыс. грн. На такую же сумму могут претендовать и украинцы с инвалидностью. Несмотря на задержки, все деньги выделяют из бюджета, а переселенцы получают свои выплаты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине переселенцы имеют право получить выплаты даже в том случае, если они не подавали дополнительное заявление. Для этого достаточно было предоставить заявление один раз, до 30 апреля 2022-го.

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