У украинки украли номер "Киевстара", после чего на нее взяли 200 тыс. грн кредита в "Привате": женщина пошла в суд и получила неожиданное решение

Украинка через суд обязала ПриватБанк вернуть на ее счета 187 579 грн, которые украли мошенники, завладев ее номером телефона "Киевстар". Так, после кражи финансового номера телефона (вероятно, номер перевыпустили и присвоили), на истицу оформили значительный кредит.

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Об этом говорится в материалах Ружинского районного суда Житомирской области. Так, со счета женщины списали все средства, в том числе кредитные. Также на нее оформили "Оплату частями". "Это привело к возникновению у нее задолженности по кредитной карте №5168752007776308 в размере 98450,61 грн. и по Соглашениям "Оплата по частям" в сумме 89128,45 грн, а всего на сумму 187579,06 грн", – говорится в материал.

Женщина обратилась и в "Киевстар", и в ПриватБанк, и в полицию. Банк отказался списывать кредит и требовал возврата средств, которые украли со счета женщины мошенники. В то же время сотрудники "Киевстара" на ее письменный запрос с просьбой провести расследование и выяснить, как у нее украли телефон, ответили: "что этот номер телефона ей не принадлежит, а другому лицу, а потому никакому информацию по данному номеру телефона ей предоставить не могут".

Представитель ПриватБанка в суды заявил, что женщина неправильно выполняла свои обязанности клиента банка. Представитель банка, оспаривая исковые требования, объяснил, что исключено, что сама истца участвовала в осуществлении оспариваемых транзакций, или сама сообщила посторонним лицам информацию , необходимую для проведения этих транзакций, поэтому оснований удовлетворения иска нет.

Однако суд решил, что банк должен сам компенсировать украденные суммы. Суд приходит к выводу, что истица совершила все (определенные пунктом 6 раздела VI Положения о порядке эмиссии электронных платежных средств и совершения операций с их использованием) действия, предусмотренные в данном случае и доказавшая свою невиновность в совершении указанных действий, а следовательно как пользователь карты не может нести ответственности за осуществление платежных операций", – говорится в решении суда.

Отметим, как сообщается на сайте "Киевстара", для восстановления номера достаточно назвать 8 цифр PUK1 старой SIM или 19 цифр ICC и знать номер телефона. Кроме того, за восстановлением можно обратиться в отделение магазина.

Как сообщал OBOZ.UA, ПриватБанк внедрил бесконтактное добавление карточек к кошельку Apple Pay – без ручного ввода реквизитов карты. Для этого следует открыть на iPhone приложение "Кошелек", нажать кнопку "добавить карту" и поднести банковскую карту к смартфону.

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