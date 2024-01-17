У некоторых украинцев с 2025 года начнут отбирать землю: кому грозит

В Украине после 1 января 2025 года все невостребованные земельные участки будут признаны бесхозными. После этого их передадут в коммунальную собственность территориальной общины, на территории которой они расположены. Соответственно, собственники такой земли – или их наследники – будут считаться отказавшимися от получения земли.

Видео дня

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык. Он отметил: в связи с этим всем, кто не заменил сертификаты на земельную долю (пай) на выписку из Реестра имущественных прав на право собственности на земучасток, нужно "срочно оформить право собственности".

"В соответствии с ч. 4 и 5 ст. 13 Закона Украины "О порядке выделения в натуре (на местности) земельных участков владельцам земельных долей (паев)", в случае если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка", – говорится в сообщении.

Он также подчеркнул: после 1 января 2025 года невостребованные участки будут признаны бесхозными. После чего их "передадут в коммунальную собственность территориального общества, на территории которого они расположены".

В то же время, напомним: рынок земель сельскохозяйственного назначения в Украине открылся с 1 июля 2021 года. По данным Минагрополитики, в первый год проведено примерно 66 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, ранее находившихся под мораторием. Их общая площадь – 153 тыс. га.

Во время 2022-го количество сделок составляло 53 тысяч. При этом стоит учитывать то, что в большинстве регионов почти полгода не работали реестры, то есть рынок был заморожен.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, мелкие фермеры недовольны запуском с 1 января 2024 второго этапа земельной реформы, по которому право покупать землю предоставляется юридическим лицам, а частным – приобретать в собственность до 10 тыс. гектаров. По их словам, проблема в том, что они не смогут стать равноправными участниками рынка наравне в большими холдингами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!