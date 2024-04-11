У экс-министра Табачника отобрали элитную недвижимость: ВАКС принял решение о конфискации

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) конфисковал все имущество экс-министра образования, "регионала" Дмитрия Табачника, которого признали виновным в госизмене. Среди конфискованного – недвижимость в Киеве и элитном пригороде. Это активы Табачника, которые принадлежали ему напрямую или были записаны на его мать. В то же время имущество "регонала", записанное на его брата, пока не было изъято.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК). Отмечается, что конфискованы:

половина квартиры на ул. Ярославов Вал в Киеве;

пять земельных участков в элитном поселке Козин в Киевской области;

в элитном поселке Козин в Киевской области; здание в Козине на берегу Днепра площадью 672 кв. м ;

; почти $144 тыс. на банковском счете;

права на компенсацию 40,6 млн грн ;

; права требования к одному из банков на 191 тыс. грн.

Экс-министр уже давно находится в России – он покинул Украину после Революции Достоинства. При этом сразу после бегства Табачник переписал украинское имущество на пожилую мать Аллу, поэтому правоохранителям в течение многих лет не удавалось арестовать активы.

Первые попытки арестовать оформленное на Табачника имущество предпринимались еще в 2015-м. Но тогда Печерский райсуд отказал прокуратуре, т.к. Табачник не являлся прямым владельцем активов. Арестовать записанное на мать удалось только в январе-2023. Однако и это лиш первый шаг – правоохранителям также стоит изучить, как активы получил брат экс-министра, а также его бизнес-партнеры.

Арестованное имущество Табачника было конфисковано по специальной процедуре. Она предусматривает изъятие в доход государства имущества подсанкционных лиц решением ВАКС по иску Министерства юстиции Украины.

Табачника 21 марта 2024 года заочно приговорили к 15 годам тюрьмы. Суд признал его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса: государственная измена, совершенная в условиях военного положения, пособничество государству-агрессору, нарушение законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Табачник в России получил медаль за участие в "СВО". Награду Табачнику вручил лично главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал армии Олег Салюков.

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