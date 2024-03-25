У Дії теперь появится еще одна полезная функция: что известно

Украинцы смогут через Дію в несколько кликов подавать заявления в Международный реестр убытков. Такая функция появится в приложении уже в апреле.

"Подписал соглашение с исполнительным директором международного Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, Маркияном Ключковским. Дія становится важной частью передачи и отражения масштабов ущерба от российской агрессии", – сообщил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Так, украинцы уже с апреля через Дію смогут подать заявление о поврежденных или уничтоженных квартирах, домах, даче и т.п., если есть Акт об обследовании от местных властей. Затем будет возможность подать заявления в Реестр, если не обращались к местным властям.

Это первый кейс международного обмена данными, для которого будут использовать Дію. Кроме того, позже можно будет подавать через Дію заявления о вынужденном перемещении, вреде жизни, здоровье, пытках и сексуальном насилии. Впоследствии можно будет подать заявление о вреде инфраструктуре, а бизнесу – обратиться с заявлениями о возмещении ущерба", – добавил министр.

Министерство юстиции работает над сложным и длительным процессом репараций, а Дія помогает сделать процесс подачи заявлений в реестр простым, доступным и безопасным, подчеркнул он.

Реестр был создан под эгидой Совета Европы в мае прошлого года. На сегодняшний день в Реестр присоединились 43 страны и ЕС, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления о вреде, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

Украина с международными партнерами работает над созданием механизма, который конвертирует информацию из Реестра в решение о выплате компенсации Украине и пострадавшим от войны.

Как сообщал OBOZ.UА, в Дії появились все документы об образовании. Если аттестат, свидетельство или диплом не загружаются, украинцам нужно обновить приложение.

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