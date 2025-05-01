Тысячи украинцев могут потерять выплаты в одной из стран ЕС: что нужно знать

С 1 июня 2025 года в Польше выплаты по программе "800 Плюс" будут доступны только семьям, чьи дети официально учатся в польских школах. Для многих украинских семей это означает необходимость интеграции в образовательную систему Польши или утрату права на помощь.

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Об этом пишет inPoland. Раньше программа не требовала, чтобы ребенок обязательно учился именно в Польше.

Помощь оказывалась всем семьям с детьми до 18 лет, которые находятся в Польше на законных основаниях, независимо от того, где учится ребенок – дистанционно в Украине или очно в Польше. Однако новые правила усложняют доступ к выплатам для беженцев, предпочитающих украинскую систему образования.

По официальной информации Министерства семьи, труда и социальной политики Польши, "800 Плюс" и программа "Добрый старт" теперь будут доступны только тем семьям, чьи дети посещают польские школы очно. Это значит, что, даже если ребенок проживает в Польше, но учится онлайн в украинской школе, семья потеряет право на выплаты.

В первой половине 2024 года около 250 тысяч украинских детей были получателями помощи по программе "800 Плюс". Польское правительство отмечает, что такая помощь должна поддерживать интеграцию детей в польское общество, включая систему образования. По словам заместителя министра образования Йоанны Мухи, с начала 2024 года количество украинских детей, охваченных программой, уже сократилось на 20 тысяч — именно из-за постепенного введения нового критерия.

Как оформить помощь в 2025 году

Заявление можно подать только в Интернете. Это можно сделать через одну из электронных платформ:

PUE ZUS (eZUS);

электронный банкинг;

портал Emp@tia;

приложение mZUS.

Ключевой дедлайн – 30 апреля 2025 года. Именно к этой дате необходимо подать документы, чтобы не допустить перерыва в выплатах. Если документы будут поданы в мае, то выплаты поступят в июле с компенсацией за июнь. Если же заявление будет подано после 30 июня, помощь начнет начисляться только с месяца подачи.

Для тех, чьи дети не учатся в польских школах, новые правила станут серьезным вызовом. Следует заблаговременно принять решение о форме обучения, если семья желает сохранить выплаты, ребенка нужно будет официально зачислить в польское образовательное учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском TikTok распространяется новая мошенническая схема о "выплатах" от Красного Креста в размере 4000 грн. Украинцев обманывают с помощью видео, созданного посредством ИИ (искусственный интеллект), цель которого – похитить банковские данные.

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