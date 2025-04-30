Украинцам обещают по 4000 грн "от Красного Креста": в украинском TikTok распространяется опасная афера

В украинском TikTok распространяется новая мошенническая схема о "выплатах" от Красного Креста в размере 4000 грн. Украинцев обманывают с помощью видео, созданного с помощью ИИ (искусственный интеллект), цель которого – похитить банковские данные.

Видео дня

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). Злоумышленники распространяют видео, созданное с помощью искусственного интеллекта, в котором якобы сообщается о выплатах украинцам в размере 4000 гривен в рамках программы "Перезагрузки", которую вроде бы реализует Украинский Красный Крест.

Авторы ролика убедительно предлагают зрителям перейти по ссылке, чтобы "оформить помощь". Далее пользователей просят ввести банковские реквизиты, включая номер карты, срок действия и CVV-код. На самом же деле это типичный пример фишинговой атаки, цель которой – получить доступ к вашим средствам.

Видео выглядит правдоподобно, ведь в нем использован синтетический голос, якобы зачитывающий новость, а оформление напоминает реальные посты официальных организаций. Однако вся информация – фейковая, а Красный Крест не имеет никакого отношения к этим сообщениям.

Эксперты по информационной безопасности отмечают, что настоящие программы помощи всегда публикуются только на официальных ресурсах – в частности, на сайте Красного Креста, правительственных порталах или через партнерские международные организации. Ни одна из них не просит вводить данные банковских карт на сторонних сайтах.

Это не первая попытка мошенников воспользоваться доверием граждан. Ранее злоумышленники выдавали себя за отдел кадров известных украинских компаний и предлагали фейковую работу с высокой оплатой – также с целью похищения личной информации.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите банковские данные на непроверенных сайтах. В случае сомнений – проверяйте информацию через официальные источники.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в киберпространстве Украины зафиксирована новая волна мошенничества: аферисты звонят клиентам банков, представляясь работниками финансовых учреждений, и убеждают установить новое банковское приложение. Таким образом, злоумышленники пытаются получить доступ к интернет-банкингу и похитить средства граждан.

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