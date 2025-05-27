Цены на выпускной бьют рекорды: сколько будет стоить праздник для школьников в 2025 году

В 2025 году выпускной вечер будет стоить родителям от 13 200 до 25 000 грн, в зависимости от региона и формата празднования. Дороже всего обойдутся платье (до 20 000 грн), ресторан (до 8000 грн) и услуги фотографа и визажиста(вместе до 5400 грн).

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Об этом говорится в исследовании Codes. По словам аналитиков, несмотря на войну, экономическую нестабильность и эмиграцию части детей, традиция праздновать выпускной живет, но адаптируется к новым реалиям - дорожает, упрощается или трансформируется в альтернативные форматы.

В 2025 году средняя стоимость подготовки к выпускному колеблется в пределах 13 200 – 19 300 грн, в зависимости от пола выпускника. Парни тратят меньше: на костюм, обувь и аксессуары уходит примерно 9-13 тысяч грн. У девушек к этому добавляются прическа, макияж и платье, которые иногда стоят дороже, чем весь мужской образ.

Отдельную статью расходов составляет само празднование - банкет, фотосессия, подарки учителям. В среднем по Украине банкет обойдется в 6000 – 8000 грн, фотосессия – в 3800 грн. В общем итоговая стоимость легко достигает 20-25 тысяч гривен.

По сравнению с 2024 годом, цены на выпускные услуги выросли ощутимо. Больше всего подорожали аренда залов (на 30%), услуги фотографов и видеооператоров (на 26,7%) и макияж/прическа (более чем на 33%). Если в 2024 году можно было уложиться в 11 500 – 17 200 грн, то нынешние расходы бьют по карману на 12-15% больше.

Цены значительно зависят от региона. В Киеве создание образа обойдется в 10 200 – 20 000 грн, а празднование - в 6 200 - 8 000 грн. В Житомире – 5 000 -12 000 грн на внешний вид и еще до 5 000 грн на сам праздник. Самый бюджетный вариант – для жителей сел и маленьких городов: образ – 2 000 – 7 000 грн, празднование – 2 000 - 5 000 грн. В среднем в 2025 году расходы по регионам выросли на 10-15%. По статистике Google Trends и Google Ads, самыми популярными запросами в 2025 году стали:

платье на выпускной (506 500 запросов);

подарки для учителей (53 840);

костюм на выпускной (36 200);

макияж (7880);

аренда зала (160).

Интересно, что девушки ищут платья в 14 раз чаще, чем парни - костюмы. Несмотря на высокие цены, украинские семьи ищут и более выгодные способы празднования:

выпускной в Карпатах (4 500 – 7 000 грн) - сочетание природы, эмоций и безопасности;

(4 500 – 7 000 грн) - сочетание природы, эмоций и безопасности; европейский тур (4 000 – 7 500 грн) - недорогое путешествие с культурным подтекстом;

(4 000 – 7 500 грн) - недорогое путешествие с культурным подтекстом; онлайн-праздник (400 – 1 000 грн) - современный, безопасный и доступный формат, который можно персонализировать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине. Сейчас в регуляторе ожидают, что до конца 2025 года она составит 8,7%, тогда как в январе прогнозировалось 8,4%. Таким образом, цены в Украине будут расти быстрее, чем ожидалось.

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