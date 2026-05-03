Цены на топливо могут снова вырасти: экс-глава МИД предупредил о второй волне подорожания

После нынешнего подорожания топлива мир может столкнуться со второй волной роста цен, связанной с последствиями нефтяного кризиса и геополитическим напряжением. Отмечается, что бензин и дизель в Украине могут снова подорожать, ведь глобальный рост стоимости нефти напрямую влияет на цены на заправках.

Об этом заявил экс-руководитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Павел Климкин в комментарии медиа. По его словам, мир уже почувствовал первую волну подорожания, однако основные экономические последствия еще впереди.

Сегодня повышение стоимости энергоносителей ощущается не только на заправках. Вместе с топливом дорожают удобрения, металлы и другие базовые ресурсы, которые формируют себестоимость большинства товаров. По словам эксперта, это закономерный эффект – цена на нефть является ключевым фактором для глобальной экономики. Когда она растет, автоматически дорожает логистика, производство и транспортировка продукции.

В результате повышение стоимости бензина и дизеля постепенно "расползается" по всей экономике – от продуктов питания до строительных материалов. Климкин объясняет, что исторически после каждого нефтяного кризиса мир сталкивается не только с краткосрочным подорожанием, но и с более глубокими последствиями – инфляцией и экономическим спадом.

Современная ситуация осложняется тем, что глобальные конфликты больше не являются локальными. Любое обострение, особенно связанное со странами-экспортерами энергоносителей, мгновенно влияет на мировые рынки.

Именно поэтому нынешний рост цен рассматривается как первая фаза, за которой может последовать вторая – более длительная и болезненная для экономики. Украина, как часть глобального рынка, неизбежно почувствует эти процессы. Подорожание топлива влияет не только на водителей, но и на все сферы экономики. Рост цен на бензин и дизель:

повышает расходы на доставку товаров;

увеличивает себестоимость производства;

провоцирует подорожание продуктов и услуг;

создает дополнительное инфляционное давление.

В итоге это означает, что расходы домохозяйств будут расти практически по всем направлениям – от продуктовой корзины до коммунальных услуг. В Национальном банке Украины уже фиксируют изменение инфляционного тренда.

По оценкам регулятора, прямое влияние подорожания топлива может добавить к инфляции от 0,5 до 1 процентного пункта. Впрочем, значительно серьезнее так называемые вторичные эффекты. Речь идет о цепной реакции, когда рост цен на энергоносители влияет на все этапы производства.

В результате общий уровень инфляции в 2026 году может вырасти на 1,5-2,8% больше, чем прогнозировалось ранее. Климкин подчеркивает, что в современном мире экономики настолько взаимосвязаны, что ни одна страна не может остаться в стороне.

События на Ближнем Востоке или в других регионах мгновенно влияют на цены в Европе и Украине. Рост стоимости топлива влечет за собой подорожание ипотеки, кредитов и увеличение расходов на жилье и транспорт.

Фактически запускается эффект "экономического маховика", который постепенно раскручивает инфляцию. Прогнозы остаются сдержанно пессимистичными. Если геополитическое напряжение сохранится или усилится, вторая волна роста цен на топливо может стать реальностью уже в ближайшее время.

