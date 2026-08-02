Цены на продукты в супермаркетах изменятся уже в августе: что подорожает больше всего

В Украине не ожидают резкого подорожания овощей, зерна или хлеба из-за роста цен на топливо, ведь основными факторами, определяющими себестоимость, остаются удобрения, семена и другие производственные затраты, а хороший урожай должен обеспечить стабильное предложение продуктов. В то же время в августе могут вырасти цены на яйца, мясо и молочную продукцию из-за удорожания логистики и курса валют, тогда как сезонные овощи и фрукты, напротив, могут существенно подешеветь.

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Об этом рассказали агроспециалисты в комментарии СМИ. Директор департамента агропромышленного развития Львовской ОГА Людмила Гончаренко объясняет, что топливо, хотя и влияет на расходы аграриев, однако не является главным фактором формирования цены.

Основную нагрузку на себестоимость продукции создают минеральные удобрения, семена, средства защиты растений, техника и другие производственные ресурсы. Именно поэтому резкого подорожания овощей или зерновых исключительно из-за стоимости дизельного топлива пока не прогнозируют.

Впрочем, транспортные расходы все же увеличатся. Более дорогое топливо означает более высокую стоимость перевозки урожая, его хранения, переработки и доставки в магазины. Из-за этого отдельные продукты могут постепенно дорожать, но без резких ценовых скачков.

Урожай должен сдержать цены

Одним из главных факторов стабильности остается ожидаемый хороший урожай. По прогнозам, в этом году Украина соберет более 80 миллионов тонн зерновых и масличных культур, что почти соответствует прошлогоднему показателю.

Кроме того, площади под овощами увеличились, а фермеры активно расширяют выращивание лука, зелени, спаржи и других культур. Именно достаточное предложение продукции на внутреннем рынке должно не допустить дефицита продовольствия и резкого роста цен.

Ситуация на овощном рынке остается различной в зависимости от культуры. Так, ранний картофель и лук сейчас стоят дешевле, чем в прошлом году в этот же период. В то же время морковь, свекла и капуста сейчас продаются дороже, хотя эксперты не ожидают серьезных ценовых потрясений в течение нынешнего сезона.

Традиционно во время активной уборочной кампании закупочные цены на зерно также снижаются из-за значительного увеличения предложения нового урожая. После завершения уборочной кампании рынок постепенно возвращается к привычным сезонным ценам.

Какие продукты могут подорожать уже в августе

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин прогнозирует, что в ближайшее время украинцы увидят подорожание ряда популярных продуктов. По его словам, на цены будут одновременно влиять сезонные факторы, подорожавшее топливо и рост курса доллара и евро, что повышает стоимость логистики и импортной продукции. По прогнозу экономиста:

яйца могут подорожать на 5-10 % , или примерно на 1,5-3,5 гривны за дюжину;

, или примерно на хлеб массовых сортов на 3-5% , или примерно на 0,8-1,2 гривны за буханку;

, или примерно на молоко, свинина и курица могут подорожать на 3-7%;

свинина может подорожать примерно на 10-20 гривен за килограмм;

мороженая рыба и морепродукты подорожают на 7-12% , поскольку зависят от импорта;

, поскольку зависят от импорта; сахар может подорожать ещё на 3-5%, или примерно на 1-1,5 гривны за килограмм.

Вместе с тем август должен принести и хорошие новости для покупателей. На фоне массового сбора урожая овощи для борща — картофель, морковь, свекла, капуста и лук — могут подешеветь еще на 15-25%. Также прогнозируется снижение цен:

огурцов, помидоров и кабачков на 20-30%;

арбузов, дынь, яблок и груш примерно на 10–15%.

В то же время существенного подорожания подсолнечного масла и большинства круп не ожидается. Исключением могут стать лишь макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, ведь они в значительной степени зависят от импортного сырья.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине существенно подешевел картофель. В конце июля производители продавали его по цене 12–20 грн/кг, что в среднем на 15 % дешевле, чем в предыдущем отчетном периоде. Причиной этого в экспертных кругах называют начало сбора урожая.

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