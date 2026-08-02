В Украине резко переписали цены на картофель: сколько теперь стоит килограмм

В Украине существенно подешевел картофель. В конце июля производители продавали его по 12-20 грн/кг, что в среднем на 15% дешевле, чем было в предыдущий отчетный период. Причиной же этого в экспертных кругах называют начало уборки урожая – из-за чего объемы предложения овоща увеличиваются на рынке практически ежедневно.

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Об этом сообщает EastFruit. Отмечается ,что по словам самих производителей:

На сегодняшний день практически во всех регионах страны фермеры приступили к массовой уборке урожая.

Это привело к увеличению предложения продукции на рынке.

"Основной причиной снижения цен на картофель является т.н. сезонный фактор, когда объемы предложения продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом качество зачастую остается довольно невысоким, что также оказывает давление на цены", – говорится в сообщении.

Сколько стоит картофель в украинских супермаркетах

В целом, по данным "Минфина", украинские супермаркеты ныне продают молодой картофель по 15,49-25,5 грн/кг. В частности:

Metro – 18,62 грн.

Novus – 15,49 грн.

Auchan – 16,9 грн.

Megamarket – 25,5 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине ощутимо подешевели куриные яйца. По официальным данным, за год – с июня-2025 по июнь-2026 – их стоимость снизилась сразу на 19,4%.

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