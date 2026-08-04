Цены на популярный сезонный продукт в Украине стремительно снижаются: сколько теперь стоит килограмм

Украинские арбузы стремительно дешевеют благодаря активному сбору урожая и значительному увеличению площадей под бахчевыми культурами – в некоторых супермаркетах их уже можно купить по цене от 18,90 грн за килограмм. Фермеры прогнозируют, что в течение августа предложение на рынке будет только расти, поэтому покупатели могут рассчитывать на еще более доступные цены, несмотря на непростой сезон выращивания и логистические трудности.

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Об этом сообщает "Юг сегодня". Одной из главных причин снижения цен стало существенное увеличение площадей под бахчевыми культурами. В этом году арбузы выращивали не только в традиционных южных регионах, но и в других областях страны.

Наиболее активно уборка урожая продолжается в Одесской области. В южных районах уже заканчивают уборку ранних сортов и переходят к среднеспелым, а поздние сорта планируют собирать в конце лета. Благодаря этому украинские арбузы будут поступать на рынок практически в течение всего августа.

Именно увеличение объемов продукции привело к насыщению рынка, а соответственно и к постепенному снижению как оптовых, так и розничных цен. Несмотря на хорошие перспективы урожая, нынешний сезон фермеры называют одним из самых сложных за последние годы.

Во время весенней высадки рассады аграрии столкнулись с резкими перепадами температуры. В некоторые ночи температура воздуха опускалась до 0…+2 градусов, из-за чего молодые растения перенесли сильный стресс и начали болеть. Чтобы спасти будущий урожай, хозяйства применяли биологические фунгициды, органические удобрения и современные системы капельного орошения.

Несмотря на увеличение урожая, производители по-прежнему сталкиваются с трудностями при доставке продукции. Одной из самых больших проблем фермеры называют логистику через контрольно-пропускной пункт "Паланка", что затрудняет перевозку бахчевых культур и увеличивает расходы производителей.

Сколько стоят арбузы в магазинах

Собственный мониторинг OBOZ.UA показал, что по состоянию на 4 августа цены на арбузы в крупнейших розничных сетях варьируются в пределах 19–29 грн/кг. На данный момент крупные сети установили следующие цены:

Metro – от 29,90 грн/кг;

АТБ – 17,89 грн/кг;

Novus – 17,99 грн/кг;

Сильпо — 20 грн/кг.

Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим предложением в крупных торговых сетях в настоящее время составляет более 4 гривен за килограмм. Эксперты рынка прогнозируют, что с увеличением сбора среднеспелых и поздних сортов предложение арбузов будет оставаться высоким.

Если погодные условия не ухудшатся, а темпы сбора урожая сохранятся, украинцы могут увидеть еще более низкие цены уже в ближайшие недели. Именно август традиционно считается периодом, когда арбузы становятся наиболее доступными для покупателей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине не ожидают резкого подорожания овощей, зерна или хлеба из-за роста цен на топливо, ведь главными факторами формирования себестоимости остаются удобрения, семена и другие производственные затраты. В то же время в августе могут вырасти цены на яйца, мясо и молочную продукцию из-за удорожания логистики и курса валют, тогда как сезонные овощи и фрукты, напротив, могут существенно подешеветь.

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