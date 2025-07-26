Цены на огурцы резко изменились: сколько теперь стоят

Украинские тепличные комбинаты начали увеличивать отпускные цены на огурцы. Положительную ценовую тенденцию производители объясняют заметным сокращением предложения огурца на рынке из-за неблагоприятных погодных условий. В то же время спрос на эти овощи удерживается достаточно высоким, что оказывает дополнительную поддержку ценам.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit. Так, на сегодняшний день украинские тепличные комбинаты готовы вести реализацию огурца не дешевле 25-45 грн/кг ($0,60-1,08/кг), что в среднем на 19% дороже, чем в конце прошлой недели.

Сложившуюся ситуацию участники рынка в первую очередь связывают с межсезонным сокращением предложения данной продукции на рынке, поскольку многие стационарные комбинаты уже завершили уборку урожая огурца первого оборота, тогда как к новому обороту планируют приступить только во второй половине августа.

Те же компании, которые продолжают реализовывать, практически ежедневно повышают цены, ссылаясь на достаточно активные темпы сбыта. Поддержку цен в сегменте тепличного огурца также оказывает и ограниченное предложение продукции открытого грунта.

Отметим, что на данный момент огурец в Украине все же стоит в среднем на 24% дешевле, чем в аналогичный прошлогодний период. При этом производители не исключают, что при улучшении погодных условий ситуация на рынке может кардинально измениться.

Цены Минфин:

Огурцы –1 кг

Novus - 47,99 грн.

средняя цена: 47,99 грн.

Огурцы гладкие – 1 кг

Megamarket – 68,80 грн.

Metro – 44,90 грн.

средняя цена: 56,85 грн.

Огурцы колючие – 1 кг

Megamarket – 55,90 грн.

средняя цена: 55,90 грн.

Огурцы короткоплодные –1 кг

Auchan – 39,90 грн.

средняя цена: 39,90 грн.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в прошлом месяце инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимальной с 2023 года отметки. Быстрее всего росла стоимость продуктов питания – как сырых, так и обработанных.

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