Такой инфляции в Украине не видели уже два года: что подорожало сильнее всего

В прошлом месяце инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимальной с 2023 года отметки. Быстрее всего растет стоимость продуктов питания – как сырых, так и обработанных. Но в дальнейшем темпы увеличения цен замедлятся.

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Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), ссылаясь на данные Государственной службы статистики. Отмечается, что в месячном измерении цены в мае-2025 выросли на 1,3%.

Отмечается, что из-за стремительного подорожания сырых продуктов питания инфляция в Украине опережает прогнозы Нацбанка. Это связано с неблагоприятными погодными условиями весной и активным экспортом продовольствия. При этом в НБУ утверждают, что из-за оживленного спроса на потребительские товары и высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда инфляционное давление в прошлом месяце было несколько слабее, чем ожидалось, но все равно устойчивым.

Самые высокие темпы роста цен – на сырые продукты питания. В этом сегменте инфляция в годовом измерении ускорилась до 26,4%. На фоне активного экспорта, высоких внешних цен, повышение себестоимости производства и снижение поголовья свиней и КРС существенно цены росли на:

свинину;

курятину;

говядину;

яйца;

молока.

А из-за похолодания и заморозков, которые задержали поступление урожаев и снизили урожайность. Поэтому яблоки, косточковые, ягоды и отдельные тепличные овощи дорожали активнее. Также быстрее росли цены на рыбу, крупы, муку и подсолнечное масло.

Базовая инфляция ускорилась до 12,3%, а на обработанные продовольственные товары – до 18,0%. Под влиянием подорожания продовольственного сырья и дальнейшего увеличения расходов предприятий на оплату труда повысились темпы роста цен на:

хлеб;

мясопродукты;

некоторую молочную продукцию (в частности сыры, сметану, сливки);

безалкогольные напитки.

В то же время благодаря устойчивости валютного рынка темпы роста стоимости непродовольственных товаров остались неизменными – 3,8% г/г. Также на предыдущем высоком уровне (14,6% г/г) осталась инфляция услуг, что отражает дальнейший рост заработных плат и устойчивый потребительский спрос.

Кроме того административно регулируемые цены выросли на 19,8%, а вот темпы роста цен на топливо замедлились до 1,2%. В НБУ отмечают, что инфляция уже перешла свой максимум и в дальнейшем рост цен должен начать замедляться благодаря ряду факторов:

поступлению новых урожаев;

лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике;

уменьшение мировых цен на нефть;

ослабление внешнего ценового давления;

дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ.

"Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла нынешнего максимума. В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг", – отметили в регуляторе.

Также OBOZ.UA сообщал, что в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривны в пользу евро. И хотя полностью такая возможность не исключается, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива.

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