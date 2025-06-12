Такой инфляции в Украине не видели уже два года: что подорожало сильнее всего
В прошлом месяце инфляция ускорилась до 15,9% в годовом измерении и достигла максимальной с 2023 года отметки. Быстрее всего растет стоимость продуктов питания – как сырых, так и обработанных. Но в дальнейшем темпы увеличения цен замедлятся.
Об этом сообщили в Национальном банке Украины (НБУ), ссылаясь на данные Государственной службы статистики. Отмечается, что в месячном измерении цены в мае-2025 выросли на 1,3%.
Отмечается, что из-за стремительного подорожания сырых продуктов питания инфляция в Украине опережает прогнозы Нацбанка. Это связано с неблагоприятными погодными условиями весной и активным экспортом продовольствия. При этом в НБУ утверждают, что из-за оживленного спроса на потребительские товары и высоких затрат бизнеса на сырье и оплату труда инфляционное давление в прошлом месяце было несколько слабее, чем ожидалось, но все равно устойчивым.
Самые высокие темпы роста цен – на сырые продукты питания. В этом сегменте инфляция в годовом измерении ускорилась до 26,4%. На фоне активного экспорта, высоких внешних цен, повышение себестоимости производства и снижение поголовья свиней и КРС существенно цены росли на:
- свинину;
- курятину;
- говядину;
- яйца;
- молока.
А из-за похолодания и заморозков, которые задержали поступление урожаев и снизили урожайность. Поэтому яблоки, косточковые, ягоды и отдельные тепличные овощи дорожали активнее. Также быстрее росли цены на рыбу, крупы, муку и подсолнечное масло.
Базовая инфляция ускорилась до 12,3%, а на обработанные продовольственные товары – до 18,0%. Под влиянием подорожания продовольственного сырья и дальнейшего увеличения расходов предприятий на оплату труда повысились темпы роста цен на:
- хлеб;
- мясопродукты;
- некоторую молочную продукцию (в частности сыры, сметану, сливки);
- безалкогольные напитки.
В то же время благодаря устойчивости валютного рынка темпы роста стоимости непродовольственных товаров остались неизменными – 3,8% г/г. Также на предыдущем высоком уровне (14,6% г/г) осталась инфляция услуг, что отражает дальнейший рост заработных плат и устойчивый потребительский спрос.
Кроме того административно регулируемые цены выросли на 19,8%, а вот темпы роста цен на топливо замедлились до 1,2%. В НБУ отмечают, что инфляция уже перешла свой максимум и в дальнейшем рост цен должен начать замедляться благодаря ряду факторов:
- поступлению новых урожаев;
- лучшая, чем в прошлом году, ситуация в энергетике;
- уменьшение мировых цен на нефть;
- ослабление внешнего ценового давления;
- дальнейшее влияние мер монетарной политики НБУ.
"Инфляция весной ожидаемо росла, однако, по оценкам НБУ, в мае уже достигла нынешнего максимума. В дальнейшем ожидается ее замедление по широкому спектру товаров и услуг", – отметили в регуляторе.
Также OBOZ.UA сообщал, что в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривны в пользу евро. И хотя полностью такая возможность не исключается, в Нацбанке подчеркивают: это очень далекая перспектива.
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