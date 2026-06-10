Цена на кассе выше, чем на ценнике: как украинцам не переплачивать в магазинах

Если в супермаркетах на кассе цена товара выше, чем указано на ценнике, покупатель имеет право требовать продажу именно по стоимости, указанной на полке, ведь магазин обязан предоставлять достоверную информацию о товаре. В случае отказа стоит зафиксировать нарушение, обратиться к администрации заведения и при необходимости подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

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Многие украинцы хотя бы раз попадали в неприятную ситуацию, когда на полке магазина товар имеет одну цену, а при расчете оказывается, что он стоит дороже, об этих нюансах рассказали в"Судебно-юридической газете". Чаще всего работники объясняют это тем, что акция уже завершилась или цену в электронной системе изменили раньше, чем успели заменить ценники.

Однако далеко не все знают, что в таких случаях закон стоит на стороне покупателя. Украинское законодательство обязывает продавцов предоставлять достоверную информацию о товаре, а потому магазин не может перекладывать собственные ошибки на клиентов. Согласно законодательству о защите прав потребителей, продавец должен предоставлять покупателю полную, достоверную и своевременную информацию о продукции. Именно на основе этой информации человек принимает решение о покупке.

Ценник на полке фактически является публичным предложением приобрести товар по указанной стоимости. Когда магазин выставляет товар с определенной ценой, он сообщает покупателям условия продажи и берет на себя обязательства их соблюдать. Поэтому если при расчете на кассе выясняется, что товар стоит дороже, это может считаться предоставлением недостоверной информации и нарушением прав потребителя.

Практически каждый покупатель слышал объяснение, что "мы уже изменили цену в системе, но не успели заменить ценник". Однако такие внутренние проблемы магазина не должны влиять на клиента. Ответственность за своевременное обновление информации о товаре несет именно продавец.

Покупатель не обязан проверять внутреннюю базу данных магазина или компенсировать ошибки персонала. Если на полке указана одна цена, человек имеет право требовать продажу товара именно по этой стоимости. В случае выявления разницы между ценой на ценнике и суммой на кассе потребитель может:

потребовать продажи товара по цене, указанной на полке;

обратиться к администратору магазина;

попросить проверить актуальность ценника;

отказаться от покупки, если его права не соблюдаются.

Юристы отмечают, что покупатель не должен оплачивать недостатки организации работы торгового заведения. Если работники магазина отказываются выполнять законные требования, стоит зафиксировать нарушение. Для этого рекомендуется:

сфотографировать товар вместе с ценником;

по возможности сделать видеофиксацию ситуации;

обратиться к администрации торгового заведения;

оставить запись в книге отзывов и предложений;

записать название предприятия и адрес магазина.

Такие доказательства могут понадобиться для дальнейшего обращения в контролирующие органы. Если администрация магазина не реагирует на обращение покупателя или отказывается продавать товар по цене, указанной на ценнике, потребитель имеет право обратиться в Госпродпотребслужбу.

Для подачи жалобы желательно приложить фото ценника, чек (если покупка была осуществлена) и детальное описание ситуации. После получения обращения контролирующий орган может провести проверку деятельности магазина и дать правовую оценку его действиям. Если нарушение подтвердится, к субъекту хозяйствования могут быть применены соответствующие санкции.

Из-за нежелания спорить многие покупатели просто соглашаются платить большую сумму. Однако даже незначительные переплаты в масштабах тысяч покупателей могут приносить торговым сетям значительные дополнительные доходы. Именно поэтому стоит внимательно проверять цены во время покупок и не бояться отстаивать свои права.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине продавцы иногда просят оплатить товар сразу, а чек обещают прислать позже из-за якобы технических проблем, однако это может быть признаком мошенничества или нарушения правил торговли. Без чека покупателю значительно сложнее доказать факт оплаты, вернуть товар или воспользоваться гарантией, поэтому не следует соглашаться на такие условия.

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