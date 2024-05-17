Трудовой сверхстаж у пенсионеров: сколько доплачивают украинцам и можно ли его продать

Как известно, украинцы могут получать пенсионные выплаты по возрасту или по стажу – если его не хватает, его можно докупить. Но многие вышедшие на пенсию граждан имеют сверхурочный стаж и поэтому интересуются, можно ли его продать – особенно, когда они получают малую выплату.

Как пишет издание "На пенсии", в Украине существуют доплаты за сверхстаж, но размер пенсии зависит не только от этого, но и от зарплаты. Поэтому выплаты могут быть небольшими, даже при большом стаже.

При условии, что человек имеет 55 лет стажа, это означает, что основной размер его пенсии по возрасту составляет 55% от зарплаты. Конечная сумма формируется с учетом всех надбавок.

К таким надбавкам относится и доплата за сверхстаж, которая рассчитывается по такой схеме: за каждый год стажа пенсия увеличивается на 1% от основного размера пенсии, но не более чем на 1% от прожиточного минимума. Впрочем, начисление зависит от того, когда человек вышел на пенсию:

если это произошло до октября 2011 года , сверхурочный стаж для мужчин будут считать после 25 лет стажа, а для женщин – после 20 лет;

, сверхурочный стаж для мужчин будут считать после 25 лет стажа, а для женщин – после 20 лет; после октября 2011 сверхстаж для мужчин будут считать после 35 лет стажа, а для женщин - после 30 лет;

Как известно, прожиточный минимум в Украине сейчас составляет 2361 гривну. Таким образом, пенсионер, имеющий 30 лет сверхурочного стажа и пенсию выше минимальной, получит до 708 грн доплаты (23,61 грн за каждый год сверхстажа):

2361 грн. х 30% = 708 руб.

Работающим пенсионерам следует учесть, что при расчете их выплат учитывают старый прожиточный минимум, который действовал, когда они только вышли на пенсию. Актуальный прожиточный минимум будет учтен, когда они уволятся (и соответственно будут перечислены доплаты).

Проверить, какие надбавки входят в общий размер пенсионной выплаты, можно в местном Пенсионном фонде.

Если же стажа недостаточно, по современным правилам пенсию не назначат даже после достижения 65 лет. Такие люди могут получать государственную социальную помощь или докупить стаж. К сожалению, продать, отдать или подарить собственный стаж украинцы не могут – в действующем законодательстве не предусмотрена такая возможность.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о возможности докупить страховой стаж онлайн. Размер и периодичность оплаты каждый выбирает самостоятельно. Независимо от того, работает ли лицо за границей и достигло ли предпенсионного возраста, услуга доступна всем, кто желает увеличить будущую пенсию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!