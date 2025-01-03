Мошенники дурят украинцев в Польше: угрожают "уголовными последствиями" и экстрадицией

Мошенники пытаются обмануть находящихся в Польше украинских граждан, "угрожая" им экстрадицией в Украину. Они начали посылать украинцам письма с требованием мобилизоваться и пройти военную службу в рядах Вооруженных сил Украины.

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Автором писем, мол, является Управление по делам иностранцев, но в этом ведомстве уже отрицали какую-либо причастность к такой рассылке. Пока неизвестно, сколько украинских мужчин получили такие повестки, но в приведенном документе говорится, что он был направлен еще 12 декабря.

В письме говорится, что работники миграционного управления осуществляют выезды по адресу проживания украинцев, чтобы доставить их в пункт мобилизации для дальнейшего прохождения военной службы в ВСУ. На адресатов морально давят нормы украинского законодательства и угрожают.

"Если вы не явитесь добровольно, необходимо будет принять дальнейшие меры по мобилизации, которые могут предусматривать юридическую ответственность, в частности ордер на арест и сотрудничество с соответствующими украинскими службами. К лицам, уклоняющимся от военной службы, могут быть применены юридические и уголовные последствия. В том числе экстрадиция в Украину", – пишут мошенники.

В 2025 году Украина действительно планирует запустить проект по возвращению граждан из-за границы с целью их реинтеграции в экономику и оборонную сферу. Инициатива, которая станет частью деятельности вновь созданного Министерства национального единства, призвана способствовать реинтеграции граждан в общественную, экономическую и оборонную жизнь страны.

По словам министра национального единства Александра Камышина, целью проекта является не только возвращение людей домой, но и привлечение их в ключевые сферы, в частности оборонной индустрии. "Мы работаем над тем, чтобы украинцы, покинувшие страну из-за войны, смогли вернуться домой. Этот проект для Украины начнется уже в начале следующего года", – отметил Камышин.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Польше отменили обязательное требование по трудоустройству иностранцев (украинцев включительно) исключительно по трудовым договорам ("условие о труде"), предоставив работодателям больше гибкости. Также усилен контроль за выдачей разрешений на работу и введены строгие штрафы за нелегальное трудоустройство.

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