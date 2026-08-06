Требования для выхода на пенсию изменят: кто не сможет получить выплату от ПФУ

В Украине с 2027 года стаж, необходимый для выхода на пенсию в 60 лет, будет увеличен с 32 до 33 лет. Те, кто не выполнит эти требования, будут вынуждены работать до 63 или 65 лет.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, из-за недостаточного стажа более половины украинцев будут выходить на пенсию позже. Украина остается страной с самым низким пенсионным возрастом в Европе, что коррелирует с одним из самых низких показателей ожидаемой продолжительности жизни.

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, проводят на заслуженном отдыхе в среднем 15–20 лет — это существенно меньше, чем в развитых европейских странах. Однако социальные аргументы в пользу низкого пенсионного порога с опозданием сталкиваются с жесткими экономическими реалиями.

Соотношение работающих граждан к пенсионерам в Украине в настоящее время составляет 1:1. В таких условиях ни одна экономика мира не способна обеспечить высокий уровень социальных выплат без риска банкротства солидарной системы или существенного снижения размера пенсий.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

Ситуация на рынке труда уже сейчас вынуждает привлекать к работе все экономически активное население (по методологии МОТ — это лица в возрасте от 15 до 70 лет). К тому же, страна уже имеет опыт вынужденной экономии: в ходе реформы 2017 года был уменьшен коэффициент оценки страхового стажа в формуле расчета с 1,35% до 1%, что снизило размер будущих выплат.

Формально пенсионный возраст в Украине не меняли, однако требования к необходимому страховому стажу для выхода на заслуженный отдых в 60 лет ежегодно повышаются.

С 2028 года для выхода на пенсию "вовремя" (в 60 лет) потребуется не менее 35 лет страхового стажа. Данные Пенсионного фонда свидетельствуют, что средний стаж украинцев, выходящих на пенсию, составляет примерно 33 года и 5 месяцев. Это означает, что большинство граждан просто не будут соответствовать новым жестким критериям.

Пандемия COVID-19 и полномасштабная война привели к массовой потере рабочих мест и перерывам в уплате единого социального взноса (ЕСВ). Первоначальный расчет Минсоцполитики о том, что граждане успеют "добрать" необходимый стаж к 2028 году, оказался нереалистичным. По оценкам экспертов, как минимум 50% украинцев будут вынуждены отложить выход на пенсию и работать до 63 или 65 лет из-за дефицита страхового стажа.

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. При этом, если эта сумма слишком мала, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

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