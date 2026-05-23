Требования для выхода на пенсию изменят: кому теперь придется работать до 63 или 65 лет

В Украине постепенно повышают требования для выхода на пенсию. Если в этом году нужно иметь не менее 33 лет стажа, то в следующем – уже 34 года. Даже это требование, вероятно, будет не посильным для большинства украинцев, тогда как с 2028-го "норма" стажа вырастет до 35 лет.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Свой стаж можно посмотреть на портале ПФУ. Здесь можно пройти верификацию через Дію или свой банк и в личном кабинете проверить и ориентировочную дату выхода на пенсию, и ориентировочный размер пенсии, и свой стаж. Пенсионный возраст в Украине повышать не будут. Во всяком случае пока что таких планов нет.

Год выхода на пенсию Минимальный стаж для выхода на пенсию в 60 лет Минимальный стаж для выхода на пенсию в 63 года Минимальный стаж для выхода на пенсию в 65 лет 2026 33 года 23 года 15 лет 2027 34 года 24 года 15 лет 2028 35 лет 25 лет 15 лет

После 2027-го для выхода на пенсию "вовремя" (то есть в 60 лет) нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. И львиная доля украинцев это требование выполнить не сможет. Уже сейчас, согласно оценкам ПФУ, украинцы выходят на пенсию, имея в среднем около 33 лет и 5 месяцев стажа (данные за первый квартал прошлого года). Это означает, что львиная доля украинцев не сможет вовремя получить пенсию.

В 2017-м Минсоц, внедряя реформу, оценивал: 45% будут выходить на пенсию в 63 и 65 лет, потому что не выполнят новые требования к стажу. Идея была такова: дать возможность "дособирать" стаж до момента введения жесткой нормы. Однако, в течение этих десяти лет из-за сначала пандемии, а затем полномасштабной войны, многие украинцы потеряли свою работу и не накопили нужный стаж.

Сейчас сказать точно, для кого пенсионный возраст повысится из-за проблем со стажем, трудно. Однако, уверенно можно говорить, что речь идет как минимум о половине украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что несмотря на решение Верховного Суда о неправильной индексации для новых пенсий, автоматический перерасчет пенсий не проводят. Чтобы повысить свою выплату, придется искать адвоката, писать исковое заявление, подавать документы в суд и ждать решения. Хорошая новость – для всех новых пенсионеров суд иск удовлетворит.

