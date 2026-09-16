Трамп стал президентом – и заработал миллиарды: сколько у него денег в 2026 году

Спустя почти два года после победы на президентских выборах в США состояние Дональда Трампа выросло до 7 млрд долларов. Его капитал увеличился на 2,7 млрд долларов, что стало рекордным показателем в истории американского президентства.

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Об этом сообщил Forbes. На этом фоне он остается одним из самых богатых людей в мире.

После того как Трамп вступил в должность, он и его родственники создали компанию Trump Media, которую, несмотря на чистый убыток в размере около $700 млн, инвесторы оценили в $5 млрд. Затем появился криптофонд World Liberty Financial, который только в 2025 году продал виртуальных токенов на сумму более $1 млрд. Также президент был причастен к запуску мемкойна, покупателей которого прямо предупреждали, что он не предназначен для инвестиций, но это не помешало Трампу заработать $710 млн.

"Состояние президента к сентябрю 2025 года выросло до $7,3 млрд, что является самой высокой цифрой, которая когда-либо фигурировала рядом с именем Трампа с тех пор, как он попал в первый список Forbes 400 44 года назад", – пишут журналисты.

Но последний год оказался для Трампа менее успешным в финансовом плане:

акции Trump Media упали примерно на 50%, в результате чего состояние президента сократилось до $1 млрд ;

; стоимость мемкойна сократилась примерно на 70% ;

; токены World Liberty упали примерно на 75%, из-за чего Трамп потерял еще около $260 млн.

Следствием этих событий стало сокращение состояния Трампа на $300 млн – до $7 млрд. В результате в рейтинге Forbes 400 он опустился на 44 позиции и занял в списке этого года 245-е место.

"Трамп написал инструкцию о том, как заработать миллиарды, находясь у власти. Но с падением его популярности и приближением промежуточных выборов он теперь сталкивается с более сложной задачей: выяснить, как сохранить все деньги, полученные благодаря президентству", – резюмируют журналисты.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в июле американский бизнесмен Илон Маск официально стал первым в мире триллионером. Это стало возможным после того, как его космическая компания SpaceX провела историческое первичное публичное размещение акций (IPO), привлекая рекордные 75 миллиардов долларов.

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