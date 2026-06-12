Самый богатый среди богатых: Илон Маск стал первым в мире триллионером

Американский бизнесмен Илон Маск официально стал первым в мире триллионером. Это стало возможным после того, как его космическая компания SpaceX провела историческое первичное публичное размещение акций (IPO), привлекая рекордные 75 миллиардов долларов.

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По подсчетам Reuters, с началом торгов акциями SpaceX 12 июня, общее состояние 54-летнего предпринимателя превысит 1,1 триллиона долларов. Таким образом, Маск оторвался от ближайших конкурентов по богатству с колоссальным отрывом в – ный капитал "богача №2", которым сейчас является соучредитель Alphabet Ларри Пейдж, на данный момент составляет около 300 миллиардов долларов.

Структура состояния Маска

Основная часть состояния бизнесмена сосредоточена именно в космической отрасли. Его активы распределены следующим образом:

доля в SpaceX оценивается примерно в 866 миллиардов долларов;

оценивается примерно в 866 миллиардов долларов; Tesla и другие активы составляют остальную часть активов.

Бизнес-империя Маска, которую аналитики рынка уже окрестили "Маскономикой", включает:

автопроизводителя Tesla ;

; соцсеть X (бывший Twitter);

(бывший Twitter); буровой стартап The Boring Company ;

; разработчика мозговых имплантатов Neuralink.

Феномен "премии Илона"

Стремительный рост стоимости компаний Маска заставил финансовых аналитиков пересмотреть традиционные инструменты оценки бизнеса. Инвесторы все чаще говорят о так называемой "премии Илона" – й надбавке к стоимости компаний, которая держится не на финансовых показателях, а исключительно на вере в личное видение и инженерный гений генерального директора.

В то же время такая концентрация капитала вызывает серьезное беспокойство в обществе. В частности, выделяются две основные проблемы:

политические риски – критики обвиняют Маска в обладании олигархической властью и чрезмерном вмешательстве в политику через участие в Департаменте эффективности правительства США;

критики обвиняют Маска в обладании олигархической властью и чрезмерном вмешательстве в политику через участие в Департаменте эффективности правительства США; корпоративное управление –, постоянные конфликты Маска с регуляторами, СМИ и акционерами усиливают риски для инвесторов, поскольку судьбы огромных корпораций слишком сильно зависят от действий одного человека.

Как уже сообщал OBOZ.UA, более 3,5 тысячи граждан Украины задекларировали доходы свыше 1 млн грн, вместе они указали в декларациях 14,6 млрд грн доходов. Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики Киева (6,6 млрд грн), а также Львовской, Днепропетровской и Киевской областей, которые входят в число лидеров по количеству и объему доходов миллионеров.

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