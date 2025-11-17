Такие гривни не получится сдать в банки и обменники: что обязательно нужно проверить

Украинские банки, обменники, а также магазины и другие юридические лица могут не принимать некоторые гривневые банкноты – и это не будет нарушением правил. Ведь те допускают отказ от приема испорченных или сильно загрязненных купюр.

Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что речь идет о поврежденных банкнотах, площадь которых во время приема и обработки может стать меньше 55% первоначальной площади банкноты.

"Если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию), то предъявителю банкнот не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность группы склеенных банкнот", – объяснили в Нацбанке.

Вместе с тем подчеркивается, что если 55% общей площади банкноты не повреждены, то банки обязаны провести их обмен. Причем всех без исключения.

Также могут отказать в приеме загрязненных купюр. В частности:

Химическими и радиоактивными веществами.

Любыми токсичными органическими субстанциями, которые влияют или при определенных условиях могут негативно влиять на здоровье.

Впрочем, такие деньги можно обменять – в территориальных подразделениях Нацбанка. Однако только при наличии документа о проведении:

Дезинфекции.

Дезактивации банкнот.

Какие гривни подлежат изъятию

В то же время, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 грн. Однако только выпущенные в 2003-2007 годах.

С помощью этого в регуляторе хотят повысить качество наличности в обращении. При этом купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – образца 2014 года и последующих лет выпуска.

Как рассказали в регуляторе, замена денег будет происходить постепенно – например, в процессе расчетов. Соответственно, украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

