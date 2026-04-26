Суровое наказание для водителей: за что украинцев штрафуют на 51 тысячу

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Украине грозит только административная ответственность – однако существенная. Так, по законодательству штраф может составить от 17 000 до 51 000 грн – в зависимости от тяжести нарушения.

Видео дня

Согласно ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), мера наказания зависит от того, какое по счету совершено нарушение. Ведь с каждым новым эпизодом санкции становятся более строгими.

Так, самое легкое наказание предусмотрено за первое нарушение. В частности, водителю "светит":

Штраф в 17 тыс. грн.

Лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

При повторном нарушении в течение года штраф увеличится до 34 000 грн. Кроме того:

Управлять транспортными средствами запретят на 3 года.

У водителя могут изъять транспортное средство.

Альтернативное наказание – административный арест на 10 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с изъятием транспортного средства.

При третьем нарушении в течение года штраф составит уже 51 000 грн. При этом также предусматривается:

Запрет на управление транспортными средствами на 10 лет.

Конфискация транспорта, имеющегося в частной собственности нарушителя.

Альтернативное наказание – административный арест на 15 суток с лишением права управления транспортными средствами сроком на 10 лет. А также с конфискацией транспортного средства, находящегося в частной собственности нарушителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!