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Супермаркеты резко переписали цены: сколько теперь стоит популярный овощ

Роман Костюченко
Личные финансы
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Цены на картофель в Украине резко снизились

Цены на картофель в Украине резко снизились. Так, 8 августа его продавали в среднем по 13,1 грн/кг, что почти на 10 грн меньше по сравнению со средней ценой июля в 22,9 грн.

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Об этом сообщает "Минфин". По его данным, в отдельных сетях супермаркетов картофель продают по (за 1 кг):

  • Auchan – 11,3 грн;
Сколько в Auchan стоит картофель
  • Megamarket – 14,9 грн.
Какую цену в Megamarket выставили на картофель

Подешевел и молодой картофель. Его цена снизилась более, чем на 8 грн/кг – с 23,41 грн до 14,93 грн. В магазинах его продают по (за 1 кг):

  • Auchan – 22,9 грн;
  • Metro – 11,34 грн;
Сколько нужно платить за молодой картофель в Metro
  • Varus – 11,5 грн;
  • Novus – 13,99 грн.
Цена на молодой картофель в Novus

А вот розовый картофель сбросил с цены сразу 25,74 грн/кг. Так, если в июле он стоил в среднем 47,19 грн, то 8 августа – 21,45 грн. Цены в супермаркетах (за 1 кг):

  • Auchan – 17,9 грн;
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  • Novus – 24,99 грн.
Цена на розовый картофель в Novus

Почему цены резко упали

Как объяснили аналитики EastFruit, снижение цены на, в частности, молодой картофель, обусловлено, улучшением погодных условий и возобновление уборочных работ в большинстве областей. А кроме того:

  • увеличением таким образом предложения на рынке;
  • невысокоим качеством продукции.

"Основной причиной снижения цен на картофель является так называемый сезонный фактор, когда объемы предложения данной продукции на рынке увеличиваются практически ежедневно. При этом качество предлагаемой продукции зачастую невысокое, что также оказывает давление на цены в данном сегменте", – рассказали эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, подешевели в Украине и другие овощи борщевого набора – стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года. Особенно заметно подешевели капуста, лук и морковь. К резкому падению цен привело слишком большое количество продукции.

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