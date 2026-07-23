Суммы могут вырасти почти втрое: какие выплаты в Украине хотят резко увеличить

Суммы могут вырасти почти втрое: какие выплаты в Украине хотят резко повыситьНекоторые "детские" выплаты хотят резко увеличить. Иллюстративное изображение. Источник: Нацбанк Украины

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В Украине планируют существенно увеличить государственную поддержку детей, находящихся под опекой, в приемных семьях и детских домах семейного типа. В отдельных случаях выплаты вырастут почти втрое, а также появится новая единоразовая помощь в размере 36 тыс. грн.

Такие изменения заложены в законопроекте № 15438 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов защиты детей и обеспечения их права на семейное воспитание". Кабинет министров уже поддержал его и 22 июля зарегистрировал в Верховной Раде.

Это уже окончательное решение? Нет. Сейчас законопроект только зарегистрирован в парламенте. Для вступления в силу его сперва должны принять народные депутаты, а впоследствии подписать президент. Далее правительство утвердит необходимые подзаконные акты. А точные суммы выплат будут зависеть от показателей государственного бюджета на соответствующий год.

Какие выплаты предлагают увеличить

Больше всего изменятся выплаты на детей, воспитывающихся вне биологических семей. В случае принятия закона ежемесячное пособие на ребенка под опекой или попечительством, а также на ребенка в приемной семье или детском доме семейного типа составит от 15 750 грн до 20 250 грн в зависимости от возраста ребенка.

Сейчас эти суммы составляют от 7 042 грн до 8 780 грн. Таким образом, выплаты вырастут примерно в 2,7–2,8 раза.

Пособие на детей с инвалидностью поднимут еще существеннее. Его размер может вырасти с 9 860–12 292 грн до 24 750–29 250 грн в месяц.

Впервые государство предлагает ввести и единоразовую выплату в размере 36 тыс. грн. Ее будут выплачивать при установлении опеки или попечительства над ребенком или его устройстве в приемную семью или детский дом семейного типа.

В Министерстве социальной политики подчеркивают: эти суммы ориентировочные. Их рассчитали по действующей базовой величине экспериментального проекта (4 500 грн), а окончательные цифры утвердит закон о государственном бюджете на 2027 год.

Какие еще изменения предусматривает законопроект

Документ не ограничивается пересмотром выплат – он комплексно меняет систему защиты детей. В частности, предлагается:

ввести круглосуточное реагирование служб по делам детей на сообщения об угрозе жизни или здоровью ребенка;

на сообщения об угрозе жизни или здоровью ребенка; увеличить численность работников таких служб и урегулировать оплату их ночных и дежурных смен;

обязать общины обеспечить службы по делам детей транспортом и современными средствами связи;

ограничить пребывание детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, в заведениях шестью месяцами, пока им подыскивают семью ;

; запретить без уважительных причин разлучать братьев и сестер при усыновлении или устройстве в семейные формы воспитания;

при усыновлении или устройстве в семейные формы воспитания; создать специализированные приемные семьи для детей, нуждающихся в особом уходе;

предоставить таким семьям оборудованное жилье и другую государственную поддержку.

Отдельно законопроект предусматривает социальное сопровождение семей в течение первого года после усыновления ребенка, а также новые пенсионные гарантии для приемных родителей и родителей-воспитателей.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем украинцам с детьми в Польше массово отменяют выплаты от государства. Решение объясняют несоответствиями в данных Пограничной службы.

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