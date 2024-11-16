Судья отсудил себе 17 млн грн пенсии: как "служители Фемиды" становятся миллионерами за счет Пенсионного фонда

В Украине как минимум пять судей отсудили себе перерасчет пенсий задним числом на сумму более 5 млн грн. Больше всех получил судьия из Киева – более 17 млн грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Перечень судебных дел, в которых ПФУ проиграл элитным пенсионерам наибольшие суммы, OBOZ.UA предоставили в Минсоцполитики. Изучив материалы, нам удалось определить участников этих делах.

Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда, согласно декларации, в прошлом году ежемесячно получал зарплату в размере 254,8 тыс. грн. Эта высокая зарплата меньше, чем ежемесячная пенсия (пожизненное содержание), которую благодаря решению суда должен получать Оксененко.

В суде решили, что пенсия судьи апелляционного суда должна составлять 268,3 тыс. грн ежемесячно. Это не самая большая пенсия в Украине, но Оксененко все же стал рекордсменом по другому показателю. Пенсионный фонд по решению коллеги Оксененко, судьи Киевского окружного административного суда Андрея Балаклицкого (умер в октябре этого года), должен заплатить пенсионеру 17 млн 27 тыс. грн (решение вступило в силу 21 мая 2024 г.). Столько Оксененко получит за то, что Пенсионный фонд выполнил норму закона и ограничил размер пенсии при перерасчете. Киевский окружной админсуд обязал провести перерасчет еще раз, но уже без ограничений и задним числом.

Судья Верховного суда в отставке Станислав Пекный уже давно не заполняет декларации. В 2010-м он ушел в отставку, а 12 сентября прошлого года вступило в законную силу решение судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Андрея Рыбачука, согласно которому Пенсионный фонд должен заплатить Пекному 10 млн 654 тыс. грн. Также за счет перерасчета пенсии задним числом.

Еще один судья Верховного суда в отставке Николай Цитович отсудил у Пенсионного фонда 9,6 млн грн (решение вступило в законную силу в конце 2022-го). Его бывший коллега Николай Селиванов отсудил 27 февраля 2023 года 9,1 млн грн пенсии. Пятерку самых богатых пенсионеров закрывает судья Высшего хозяйственного суда в отставке Тамара Гоголь. Она выиграла иск на 9 млн грн. Решение суда вступило в законную силу 7 марта 2024-го.

Согласно действующему закону, судьи в отставке получают пожизненное денежное содержание из Пенсионного фонда. Фактически это та же пенсия, но ее размер достигает 90% зарплаты в той должности, на которой работал пенсионер. Причем зарплаты считаются со всеми премиями и надбавками. Так, в решении в пользу Олега Оксененко говорится, что при расчете пенсии в зарплату нужно включать 129,5 тыс. грн "надбавки за особенности прохождения службы".

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зарплаты руководителей госбанков привязали к курсу доллара и, как оказалось, они могут достигать миллионных сумм. Например, оклад председателя правления Укрэксимбанка составляет более 1 миллиона гривен в месяц.

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