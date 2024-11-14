Судья из Киева отсудил себе 17 млн грн пенсии: как в Украине десятки тысяч 'особых пенсионеров' получают космические выплаты

В Украине из бюджета ПФУ ежемесячно тратят почти 10 млрд грн на "специальные" пенсии. Это выплаты судей, прокуроров, некоторых военных и т.п. Пока обычные украинцы ежемесячно в среднем получают всего лишь по 5,6 тыс. грн пенсии, размер самой высокой специальной пенсии составляет 390 тыс. грн в месяц.

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Такие пенсии назначаются через суды. Что любопытно, часто этой схемой пользуются сами же судьи. Как удалось выяснить OBOZ.UA, именно "служители Фемиды" выигрывали в судах самые большие суммы у Пенсионного фонда. Некоторые из них благодаря этим решениям становились миллионерами. По меньшей мере пять решений – на сумму от 5 млн грн. Речь идет не о ежемесячной выплате, а о перерасчете задним числом.

О том, кто получает самые большие пенсии и как выигрывают миллионы в судах против Пенсионного фонда, читайте в материале OBOZ.UA.

Судья Оксененко отсудил 17 млн грн пенсии: это абсолютный рекорд для Украины

Олег Оксененко, судья Шестого апелляционного административного суда, согласно декларации, в прошлом году ежемесячно получал зарплату в размере 254,8 тыс. грн. Эта высокая зарплата меньше, чем ежемесячная пенсия (пожизненное содержание), которую благодаря решению суда должен получать Оксененко.

В суде решили, что пенсия судьи апелляционного суда должна составлять 268,3 тыс. грн ежемесячно. Это не самая большая пенсия в Украине, но Оксененко все же стал рекордсменом по другому показателю. Пенсионный фонд по решению коллеги Оксененко, судьи Киевского окружного административного суда Андрея Балаклицкого (умер в октябре этого года), должен заплатить пенсионеру 17 млн 27 тыс. грн (решение вступило в силу 21 мая 2024 г.). Столько Оксененко получит за то, что Пенсионный фонд выполнил норму закона и ограничил размер пенсии при перерасчете. Киевский окружной админсуд обязал провести перерасчет еще раз, но уже без ограничений и задним числом.

Судья Верховного суда в отставке Станислав Пекный уже давно не заполняет декларации. В 2010-м он ушел в отставку, а 12 сентября прошлого года вступило в законную силу решение судьи Кассационного административного суда в составе Верховного суда Андрея Рыбачука, согласно которому Пенсионный фонд должен заплатить Пекному 10 млн 654 тыс. грн. Также за счет перерасчета пенсии задним числом.

Еще один судья Верховного суда в отставке Николай Цитович отсудил у Пенсионного фонда 9,6 млн грн (решение вступило в законную силу в конце 2022-го). Его бывший коллега Николай Селиванов отсудил 27 февраля 2023 года 9,1 млн грн пенсии. Пятерку самых богатых пенсионеров закрывает судья Высшего хозяйственного суда в отставке Тамара Гоголь. Она выиграла иск на 9 млн грн. Решение суда вступило в законную силу 7 марта 2024-го.

Минсоцполитики предоставил OBOZ.UA список дел с самыми большими суммами, которые выиграли у ПФУ:

Согласно действующему закону, судьи в отставке получают пожизненное денежное содержание из Пенсионного фонда. Фактически это та же пенсия, но ее размер достигает 90% зарплаты в той должности, на которой работал пенсионер. Причем зарплаты считаются со всеми премиями и надбавками. Так, в решении в пользу Олега Оксененко говорится, что при расчете пенсии в зарплату нужно включать 129,5 тыс. грн "надбавки за особенности прохождения службы".

В Украине десятки тысяч "особых" пенсионеров: сколько им платят

В Украине для всех действует ограничение: размер назначенной пенсии не может быть выше 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных. Сейчас это 23,6 тыс. грн. Однако десятки тысяч пенсионеров это ограничение обошли: они обратились в суд и обязали Пенсионный фонд провести перерасчет. В некоторых случаях перерасчет провели задним числом, в результате Пенсионный фонд обязали доплатить миллионы гривен.

В ответ на запрос OBOZ.UA в Минсоцполитики рассказали: "По оперативным данным, по состоянию на 01.11.2024 численность пенсионеров, пенсия которым назначена в размере, превышающем 23 610,00 грн, составляет 24,6 тыс. человек, в том числе более 50 000 грн – 4,9 тыс. человек". Речь идет о судьях, прокурорах, военных, чернобыльцах и других "специальных" пенсиях. Ежемесячно на их выплаты тратят 9,9 млрд грн (ожидаемые расходы за 2024-й – 119,3 млрд грн).

Самая большая пенсия в Украине составляет 390 тыс. 184 грн. Для сравнения: всего в стране пенсии получают 10 млн 342 тыс. 593 человека. Ежемесячно на них тратят 60,5 млрд грн (данные за октябрь 2024-го). Если разделить общую сумму на количество пенсионеров, то получится, что в Украине средняя пенсия составляет 5 851 грн. Однако на самом деле "обычных" пенсионеров всего 7 млн 533 тыс. лиц. Это те, кто вышел на заслуженный отдых по общим правилам. На них ежемесячно тратят 42,4 млрд грн. И средняя пенсия "обыкновенного" пенсионера составляет 5 635 грн.

Почти всегда пенсии повышаются через суд. По запросу OBOZ.UA первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак сообщила: в целом повышение размера пенсий назначено по более чем 672 тыс. решений судов. По этим решениям начиная с 2019 года 96 млрд грн уже выплачено, 76 млрд грн – дополнительный долг, который Пенсионный фонд Украины должен заплатить.

Ежегодно цифра текущих выплат, которые ложатся на Пенсионный фонд Украины в связи с решениями судов, и цифра задолженности стремительно растут. Например, в 2019 году стоимость судебных решений для пенсионной системы (в ценах 2024 года) составляла 2,8 млрд гривен. А в 2023 году дополнительные расходы Пенсионного фонда Украины на исполнение решений судов составили 37,2 млрд гривен.

Решения по пенсионным спорам состоят обычно из двух частей:

обязательство пересчитать размер уже назначенной пенсии и выплачивать пенсию в новом размере. Такие решения сразу принимаются Пенсионным фондом Украины для выполнения, и размеры пенсий пересчитываются.

Такие решения сразу принимаются Пенсионным фондом Украины для выполнения, и размеры пенсий пересчитываются. обязательство доплатить лицу разницу в размере пенсии, уже выплаченной Пенсионным фондом, и размере, назначенном по решению суда, за предыдущий период (от любой даты в прошлом, до момента принятия решения суда). Обычно Пенсионный фонд Украины не имеет достаточно средств. Как следствие, образуется задолженность именно по выплате разницы в размерах назначенных по закону и по решению суда пенсий за предыдущие периоды.

Общая формула расчета пенсии позволяет на заслуженном отдыхе получать выплату в размере даже менее 30% обычного заработка. Например, со средней зарплатой в 18,8 тыс. грн можно получить пенсию в размере около 4,7 тыс. грн. Это всего 25% от последнего заработка. Прокуроры через суды могут получать пенсию в размере до 90% обычного заработка. Также до 90% получают и судьи. И это при том, что зарплата судьи может достигать более чем 300 тыс. грн в месяц.

Особые условия выхода на заслуженный отдых для некоторых пенсионеров не только создают несправедливое распределение. Это также значительная нагрузка на бюджет ПФУ. Министерство социальной политики готовит пенсионную реформу. В условиях, когда большинство пенсионеров получает пенсию, размер которой меньше фактического прожиточного минимума, содержание сотни тысяч "особых" пенсионеров – роскошь.

Единственные, кто имеют право на действительно высокую пенсию, – ветераны войны. Но вместо настоящих героев сотни тысяч гривен из Пенсионного фонда получают прокуроры и судьи.